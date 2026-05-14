Поиски Героя РФ Асылханова: последние новости 14 мая, связь с криминалом

В Кемеровской области продолжаются поиски 23-летнего участника спецоперации Героя России Алексея Асылханова. Какие известны последние новости о случившемся сегодня, 14 мая?

Какие известны последние новости об исчезновении Асылханова

Алексей Асылханов бесследно исчез 3 апреля. В тот день он сообщил своей супруге Валерии, что отправляется на работу — в техникум агротехнологий и сервиса, где работал учителем ОБЗР. В образовательном учреждении мужчина не появился и перестал выходить на связь.

Жена Асылханова рассказала, что ее супруг обычно передвигался на личном автомобиле — у него ранение, он ходит на протезе. Однако в день пропажи машина военного сломалась. В ходе следственных мероприятий было установлено, что незадолго до исчезновения Асылханов сел в автомобиль черного цвета.

Бывший сотрудник МВД, эксперт-криминалист Михаил Игнатов считает, что пропажа Асылханова на 99% связана с криминалом, сообщает ИА «Регнум». Он назвал «слабой» версию о том, что мужчина мог заблудиться где-то или ушел жить в глухую тайгу отшельником.

«Здесь следующая история: его увезли в непонятной машине, после этого он исчез, значит, надо искать машину и устанавливать лиц, которые в ней находились. Здесь случилась криминальная история. Может быть, 1% на то, что он провалился в какой-то колодец, там погиб, а труп еще не обнаружили. Но это всего 1%. На 99% я склоняюсь к тому, что произошла криминальная ситуация», — сказал эксперт.

По мнению Игнатова, необходимо найти людей, в автомобиль к которым сел Асылханов, а также выяснить их мотивы и установить, есть ли в деле «украинский след».

«Если это бизнес-разборки — это одно дело, это чистая уголовщина. А если это связано с украинским следом, то это уже очень опасная тенденция, потому что это может случиться и с другими героями. Это надо иметь в виду. Все-таки ребята получили звание Героев России за подвиги, а если сейчас за ними начнется охота, то что тогда — придется их просто прятать в нашей же стране, в своем же государстве? Надо работать в этом направлении», — отметил он.

Что говорят родные о поисках Асылханова

С момента исчезновения Алексея Асылханова прошло более 40 дней. Сестра мужчины Рената рассказала, что семья до сих пор не знает, что могло произойти. Алексея дома ждет беременная жена.

«До сих пор никаких новостей о брате», — сказала она.

Сестра Асылханова также заявила, что родные военного не верят ни в одну из предполагаемых версий исчезновения и ждут официальную информацию от правоохранителей.

«Это все очень запутанно. Он очень хороший парень, вряд ли бы его захотели убить. Но очень страшно верить во что-либо», — сообщила она.

Асылханову в сентябре 2025 года присвоили звание Героя России. По данным МО РФ, за время службы он уничтожил 15 танков, 50 боевых бронированных машин и большое количество живой силы ВСУ.

