День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 мая 2026 в 13:09

Поиски Героя РФ Асылханова: последние новости 14 мая, связь с криминалом

Алексей Асылханов в представлении ИИ Алексей Асылханов в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Кемеровской области продолжаются поиски 23-летнего участника спецоперации Героя России Алексея Асылханова. Какие известны последние новости о случившемся сегодня, 14 мая?

Какие известны последние новости об исчезновении Асылханова

Алексей Асылханов бесследно исчез 3 апреля. В тот день он сообщил своей супруге Валерии, что отправляется на работу — в техникум агротехнологий и сервиса, где работал учителем ОБЗР. В образовательном учреждении мужчина не появился и перестал выходить на связь.

Жена Асылханова рассказала, что ее супруг обычно передвигался на личном автомобиле — у него ранение, он ходит на протезе. Однако в день пропажи машина военного сломалась. В ходе следственных мероприятий было установлено, что незадолго до исчезновения Асылханов сел в автомобиль черного цвета.

Бывший сотрудник МВД, эксперт-криминалист Михаил Игнатов считает, что пропажа Асылханова на 99% связана с криминалом, сообщает ИА «Регнум». Он назвал «слабой» версию о том, что мужчина мог заблудиться где-то или ушел жить в глухую тайгу отшельником.

«Здесь следующая история: его увезли в непонятной машине, после этого он исчез, значит, надо искать машину и устанавливать лиц, которые в ней находились. Здесь случилась криминальная история. Может быть, 1% на то, что он провалился в какой-то колодец, там погиб, а труп еще не обнаружили. Но это всего 1%. На 99% я склоняюсь к тому, что произошла криминальная ситуация», — сказал эксперт.

По мнению Игнатова, необходимо найти людей, в автомобиль к которым сел Асылханов, а также выяснить их мотивы и установить, есть ли в деле «украинский след».

«Если это бизнес-разборки — это одно дело, это чистая уголовщина. А если это связано с украинским следом, то это уже очень опасная тенденция, потому что это может случиться и с другими героями. Это надо иметь в виду. Все-таки ребята получили звание Героев России за подвиги, а если сейчас за ними начнется охота, то что тогда — придется их просто прятать в нашей же стране, в своем же государстве? Надо работать в этом направлении», — отметил он.

Алексей Асылханов Алексей Асылханов Фото: МО РФ

Что говорят родные о поисках Асылханова

С момента исчезновения Алексея Асылханова прошло более 40 дней. Сестра мужчины Рената рассказала, что семья до сих пор не знает, что могло произойти. Алексея дома ждет беременная жена.

«До сих пор никаких новостей о брате», — сказала она.

Сестра Асылханова также заявила, что родные военного не верят ни в одну из предполагаемых версий исчезновения и ждут официальную информацию от правоохранителей.

«Это все очень запутанно. Он очень хороший парень, вряд ли бы его захотели убить. Но очень страшно верить во что-либо», — сообщила она.

Асылханову в сентябре 2025 года присвоили звание Героя России. По данным МО РФ, за время службы он уничтожил 15 танков, 50 боевых бронированных машин и большое количество живой силы ВСУ.

Читайте также:

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Зои Богуславской

Гладков подал в отставку: что известно, кто возглавит Белгородскую область

Скандал с Орбакайте, слухи о болезни, жена в США: как живет Игорь Крутой

Общество
Алексей Асылханов
поиски
новости
Мария Баранова
М. Баранова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Власти рассказали о применении вакцины от колоректального рака
Онищенко раскрыл способы защиты от смертоносного хантавируса
В школе Владивостока распылили перцовый баллончик
Раскрыта основная причина стресса россиян во время работы
Раскрыта реальная причина давления Запада на Зеленского через НАБУ и САП
«Много версий»: психиатр о воспитательнице, отрезавшей палец ребенку в саду
В Белом доме рассказали, какой ресурс Китай хотел бы больше закупать у США
США в Европе поставили ротацию войск на паузу
Си Цзиньпин назвал отношения США и Китая ключевыми в мире
Уролог ответил, в каком возрасте у мужчин наиболее сильное либидо
HR-эксперт раскрыл, с чем связан шестикратный рост числа отцов в декрете
Шойгу раскрыл, к чему должна вернуться Украина
Три человека госпитализированы после аварии с поездом в Кузбассе
Россияне рискуют остаться без мультфильмов Disney
Врач назвал неочевидный способ профилактики гипертонии
В российских тюрьмах стало на порядок меньше заключенных
Российские системы ПВО сбили почти 400 беспилотников ВСУ за сутки
Российские «Кинжалы» стерли в порошок объекты ВПК Украины
Поиски Усольцевых: последние новости 14 мая, закроют ли дело, заявление СК
«Спокойной пенсии не будет»: политолог о страшном будущем Зеленского
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры
Культура

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры

Поиски Усольцевых: последние новости 12 мая, шок жителей Красноярского края
Общество

Поиски Усольцевых: последние новости 12 мая, шок жителей Красноярского края

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.