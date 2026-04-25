25 апреля 2026 в 13:52

Поиски Героя РФ Асылханова: последние новости 25 апреля, скрывается ли сам

Алексей Асылханов Фото: МО РФ
В Кемеровской области продолжаются поиски 23-летнего участника спецоперации Героя России Алексея Асылханова. Какие известны последние новости о случившемся, мог ли мужчина скрыться намеренно?

Как исчез Асылханов

Алексей Асылханов бесследно исчез 3 апреля. По словам супруги военного Валерии, перед пропажей ее муж вел себя как обычно, не получал угроз и ни с кем не ссорился. В день исчезновения мужчина сообщил жене, что идет на работу, но там так и не появился.

После окончания службы Асылханов устроился в техникум агротехнологий и сервиса на должность учителя ОБЗР (основы безопасности и защиты Родины). Мужчина ходит на протезе. Обычно на работу ездил на личном автомобиле, но в день исчезновения он сломался.

В ходе следствия было установлено, что в день пропажи военный сел в неизвестную машину. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения, однако номер автомобиля вычислить не удалось. Мать Асылханова утверждает, что ее сын не был знаком с водителем авто.

Мог ли Асылханов скрыться намеренно

Бывший следователь Следственного комитета России предположил, что Алексей Асылханов мог скрыться намеренно, обратив внимание на слова супруги мужчины Валерии о том, что при себе у него в день пропажи была сумка со всеми документами: паспортом, военным билетом и прочими удостоверениями.

Бывший следователь считает, что в проработке данной версии способны помочь психологи, которые могли работать с Асылхановым после того, как он окончил службу. Такую практику проходят все участники СВО.

«Однозначно проходил курсы реабилитации, где с ним работали психологи. Именно они знают потаенные душевные потребности и травмы и должны ориентировать следствие для отработки указанной версии», — заявил Козлов РИА Новости.

При этом бывший следователь считает, что некриминальная версия пропажи Асылханова не может быть основной.

Были ли у Асылханова долги, любовница, стрессовое расстройство

Бывший сотрудник прокуратуры, адвокат Константин Степанов в беседе с NEWS.ru заявил, что необходимо проверить, поступали ли Асылханову угрозы, были ли у него ссоры и долги.

«Нужно понять, не было ли у Алексея долговых обязательств перед банками, микрофинансовыми организациями и физическими лицами. Уверен, что именно это должно быть в приоритете расследования», — отметил он.

Версию о том, что Асылханов мог уехать к любовнице, отвергла его супруга Валерия. Женщина заверила, что ее супруг «на такое не способен», а также рассказала о своей беременности.

Адвокат Григорий Сарбаев обратил внимание, что люди, которые возвращаются из зоны боевых действий, часто не могут найти себя в мирной жизни.

«Если предположить, что у Асылханова было посттравматическое стрессовое расстройство, то с большой долей вероятности произошел бытовой конфликт с его участием, возможно, даже с криминалом», — отметил он в беседе с NEWS.ru.

За что награжден Асылханов

В сентябре 2025 года Минобороны РФ сообщило о присвоении Алексею Асылханову звания Героя России за подвиг в зоне СВО. В ведомстве уточнили, что за время службы он уничтожил 15 танков, 50 боевых бронированных машин и большое количество живой силы ВСУ.

