Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 апреля 2026 в 13:22

Погода в Москве в воскресенье, 26 апреля: столицу накроют обильные дожди

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Москве и Московской области завтра, 26 апреля, в течение суток ожидаются обильные дожди, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос». Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт -Петербурге на воскресенье?

Какая погода будет в Москве 26 апреля

По словам Евгения Тишковца, в воскресенье циклон принесет дожди в Москву. Они накроют столицу с раннего утра.

«В воскресенье очередной „ныряющий“ циклон принесет обложные дожди, которые начнутся с раннего утра — в сумме за день выпадет до 5–8 литров дождевой воды на метр квадратный. Ночью при пасмурной погоде — не ниже +3–6 градусов, после полудня, несмотря на ненастье, будет около +9–12 градусов», — уточнил метеоролог.

По информации Гидрометцентра РФ, 26 апреля в российской столице ожидается облачная с прояснениями погода.

«В субботу, 26 апреля, ожидаются небольшие осадки. Температура в Москве ночью — от +3 до +5 градусов, по области — от 0 до +5 градусов. Ветер юго-восточный и южный, 7–12 м/с. Температура днем в Москве — от +9 до +11 градусов, по области — от +6 до +11 градусов. Ветер южный и юго-западный, 7–12 м/с», — говорится в прогнозе.

Какая погода будет в Москве в начале следующей недели

Синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин в беседе с NEWS.ru рассказал, что в течение недели в столичном регионе прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«На протяжении рабочих дней недели погоду в столичном регионе будет определять циклон: ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха ночью — в диапазоне от –2 до +3 градусов, днем — +2–7 градусов. В пятницу, 1 мая, потеплеет до +8–10 градусов», — добавил он.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 26 апреля

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщил, что серьезное ухудшение погоды в регионе начнется именно в воскресенье.

«Значительное ухудшение погоды в нашем регионе начнется в воскресенье, в тылу этого циклона, и продолжится еще пару дней. Усиление ветра начнется днем в воскресенье до 8–13 м/с в порывах до 15–20 м/с и продолжится еще 27 и 28 апреля. Осадки в виде снега, мокрого снега с дождем. Температура воздуха в эти дни — от +1 до +6 градусов. Образование снежного покрова в воскресенье на севере Ленинградской области, особенно на Карельском перешейке», — отметил он.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 26 апреля в Санкт-Петербурге ожидаются сильные порывы ветра.

«26 апреля будет облачная погода. Осадки, днем местами сильные, в виде дождя и мокрого снега. Ветер ночью юго-восточный, восточный, днем северо-восточный, северный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура днем — от +2 до +4 градусов. Температура воздуха ночью — от +1 до +3 градусов. Атмосферное давление ночью будет слабо понижаться, днем повышаться», — говорится в прогнозе.

Москва
погода
прогнозы
новости
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.