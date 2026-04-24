Синоптик предупредил, что в конце апреля Москву накроет снегом Синоптик Ильин: в конце апреля в Москве ожидается мокрый снег

На неделе с 27 апреля по 3 мая в Москве ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, сообщил NEWS.ru синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин. По его словам, температура воздуха днем не поднимется выше +10 градусов, а ночью столбики термометров могут опуститься до -2 градусов. Он отметил, что к выходным в столице возможно небольшое потепление.

На протяжении рабочих дней недели погоду в столичном регионе будет определять циклон: ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха ночью — в диапазоне от –2 до +3 градусов, днем — +2–7 градусов. В пятницу, 1 мая, потеплеет до +8–10 градусов, — сказал Ильин.

Он добавил, что первую половину недели в Москве будет держаться низкое атмосферное давление — около 728 миллиметров ртутного столба, а к 1 мая оно вырастет до 750 пунктов.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин заявил, что саженцы в период весенних заморозков рекомендуется защитить с помощью нетканых укрывных материалов. По его мнению, последние лучше всего подбирать по плотности и с учетом температуры за окном. Легкие материалы эффективны до -2 градусов, средние спасают до -5, а особо прочные пригодятся для теплиц и укрытия кустарников.