Дачникам раскрыли лучший метод защиты саженцев от весенних холодов

Саженцы в период весенних заморозков рекомендуется защитить с помощью нетканых укрывных материалов, посоветовал в беседе с Lenta.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. По его мнению, последние лучше всего подбирать по плотности и с учетом температуры за окном. Легкие материалы эффективны до минус двух градусов, средние спасают до минус пяти, а особо прочные пригодятся для теплиц и укрытия кустарников.

Спанбонд, лутрасил и агроволокно пропускают воздух, влагу и свет, но защищают от холода до минус семи градусов. Полиэтиленовая пленка тоже работает, но под ней скапливается конденсат, и растения могут перегреться. Ее лучше использовать только на дугах с обязательным проветриванием, — порекомендовал Чаплин.

Помимо этого, парламентарий порекомендовал укрывать растения вечером перед заморозками, а утром освобождать их. При этом сам защитный материал необходимо надежно закреплять, чтобы его не сдуло ветром.

Ранее садовод Андрей Туманов заявил, что дождевание — один из самых эффективных методов защиты деревьев от заморозков. Он уточнил, что влажность смягчает воздействие ударов холода по ягодным и плодовым культурам. Эксперт также посоветовал набрасывать на ветки цветущих деревьев пленку, мокрые простыни или старые газеты.