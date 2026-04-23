Дачникам раскрыли лучший метод защиты саженцев от весенних холодов

Депутат Чаплин призвал укрыть саженцы неткаными материалами в период заморозков

Саженцы в период весенних заморозков рекомендуется защитить с помощью нетканых укрывных материалов, посоветовал в беседе с Lenta.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. По его мнению, последние лучше всего подбирать по плотности и с учетом температуры за окном. Легкие материалы эффективны до минус двух градусов, средние спасают до минус пяти, а особо прочные пригодятся для теплиц и укрытия кустарников.

Спанбонд, лутрасил и агроволокно пропускают воздух, влагу и свет, но защищают от холода до минус семи градусов. Полиэтиленовая пленка тоже работает, но под ней скапливается конденсат, и растения могут перегреться. Ее лучше использовать только на дугах с обязательным проветриванием, — порекомендовал Чаплин.

Помимо этого, парламентарий порекомендовал укрывать растения вечером перед заморозками, а утром освобождать их. При этом сам защитный материал необходимо надежно закреплять, чтобы его не сдуло ветром.

Ранее садовод Андрей Туманов заявил, что дождевание — один из самых эффективных методов защиты деревьев от заморозков. Он уточнил, что влажность смягчает воздействие ударов холода по ягодным и плодовым культурам. Эксперт также посоветовал набрасывать на ветки цветущих деревьев пленку, мокрые простыни или старые газеты.

Читайте также
В России пополнили белый список сайтов
Власть
В России пополнили белый список сайтов
Раскрыт корыстный смысл визита принца Гарри на Украину
Власть
Раскрыт корыстный смысл визита принца Гарри на Украину
Посейте в апреле — в июне сад засияет перламутрово-розовыми свечами. Аристократ с махровыми цветками
Общество
Посейте в апреле — в июне сад засияет перламутрово-розовыми свечами. Аристократ с махровыми цветками
Рассыпала пакетик семян в апреле — в июне беседка утонет в облаке сиренево-голубых шаров. Многолетник-мечта
Общество
Рассыпала пакетик семян в апреле — в июне беседка утонет в облаке сиренево-голубых шаров. Многолетник-мечта
Пачку кухонного помощника выношу в огород: как правильно использовать соду, чтобы усилить урожай и не навредить растениям
Общество
Пачку кухонного помощника выношу в огород: как правильно использовать соду, чтобы усилить урожай и не навредить растениям
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Радиостанция Судного дня» передала восьмое послание за день
Боня ответила на предложение Соловьева прийти к нему на телешоу
Бойцы ВСУ открыто назвали Зеленского предателем
Посол Ирана заявил об исторической победе над США и Израилем
Прокурор согласился за 6 млн рублей утилизировать отходы в воинской части
Евросоюз ограничил импорт российских металлов
Военэксперт оценил последствия ядерных учений Франции и Польши
Завалившим ОГЭ школьникам дали возможность получить профессию
Израиль выразил желание возобновить конфликт с Ираном
«Навсегда»: в Германии заявили о серьезных изменениях в отношениях с РФ
Трамп «проверил на вшивость» союзников по НАТО во время операции в Иране
В «Транснефти» оценили перспективы для прокачки нефти в ФРГ по «Дружбе»
Евросоюз ввел санкции против популярного российского банка
В ГД захотели ввести скидку 50% студентам на билеты перед отбытием поезда
Кабмин выделит миллиард рублей на путевки в лагеря для детей из приграничья
Американка сделала музыкальную подвеску из скелета сестры
Украинцы бегут в панике, «попкорновая» болезнь в РФ: что будет дальше
Россиянка закопала сотни тысяч рублей на кладбище ради «снятия порчи»
«Платить будет Россия»: Медведев о выдаче Киеву Евросоюзом €90 млрд
Двойное убийство: пьяный вахтовик зарезал любовницу и ее годовалого сына
Дальше
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

