Дачникам дали советы, как спасти плодовые деревья от заморозков

Дождевание — один из самых эффективных методов защиты деревьев от заморозков, заявил 360.ru председатель общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов. Он уточнил, что влажность смягчает воздействие ударов холода по ягодным и плодовым культурам. Эксперт также посоветовал набрасывать на ветки цветущих деревьев пленку, мокрые простыни или старые газеты.

Дождевание очень хорошо помогает. Пока сад мокрый, капельки висят, растения меньше подвержены морозу. Как правило, заморозки приходят ночью или рано утром. Вот эти несколько часов надо буквально пережить, — отметил Туманов.

Он добавил, что защитить рассаду по-прежнему можно с помощью старого метода задымления сада. Для этого нужно развести несколько костров с подветренной стороны участка или использовать дымовые шашки и влажную солому. Эти способы позволят создать защитную завесу, которая удержит тепло у земли.

Ранее Туманов рассказал, что для избавления от борщевика на участке необходимо вызвать специалистов, которые знают циклы его развития и понимают, когда можно вытравить. Если растение только появилось на даче, можно выкопать его, а территорию обработать специальными средствами от сорняков.