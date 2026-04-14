14 апреля 2026 в 16:00

Садоводам дали эффективные советы, как избавиться от борщевика

Садовод Туманов: чтобы избавиться от молодого борщевика, надо выкопать его

Чтобы избавиться от борщевика на участке, необходимо вызвать специалистов, которые знают циклы его развития и понимают, когда его можно вытравить, сказал NEWS.ru председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов. Если растение только появилось на даче, можно выкопать его, а территорию обработать специальными средствами от сорняков, добавил он.

Пока вредитель маленький, его можно выкопать тяпкой. Для борьбы с ним можно использовать любые гербициды — препараты для борьбы с сорной растительностью. Но нужны специалисты, которые знают циклы развития борщевика и понимают, когда его нужно травить, — сообщил Туманов.

Он добавил, что борщевик — растение двухлетнее, и, если дать семенам созреть, куст может «умереть» сам собой. Садовод уточнил, что чаще всего борщевик «обитает» на заброшенных участках, его семена с ветром легко могут попасть на соседние территории.

Ранее адвокат Ирина Гриценко сообщила, что российские землевладельцы получили послабление: наличие борщевика Сосновского на участке больше не считается самостоятельным основанием для изъятия земли. Однако, уточнила она, это не значит, что заросший сорняками надел можно полностью забросить.

Степанида Королева
С. Королева
