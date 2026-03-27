Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 марта 2026 в 01:59

Борщевику в России указали место

Юрист Гриценко: в РФ исключили борщевик из критериев оценки использования земли

Борщевик Сосновского Борщевик Сосновского Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Российские землевладельцы получили послабление: наличие борщевика Сосновского на участке больше не считается самостоятельным основанием для изъятия земли. Однако, как пояснила адвокат коллегии адвокатов «Правовая политика» Ирина Гриценко в беседе с «Известиями», это не значит, что заросший сорняками надел можно полностью забросить.

С 2026 года вступили в силу изменения, исключающие борщевик из перечня признаков неиспользования земли. Ранее это растение могло стать поводом для претензий контролирующих органов.

Ранее наличие борщевика Сосновского на значительной части территории могло трактоваться как признак зарастания многолетними сорными растениями, а значит — как индикатор отсутствия хозяйственной деятельности. Теперь законодатель прямо указал, что борщевик в этот перечень не входит, — пояснила Гриценко.

Однако юрист предупреждает: риски изъятия сохраняются, если участок в целом заброшен, не обрабатывается и не используется по назначению. В таких случаях наличие борщевика может стать лишь одним из аргументов в комплексной проверке, но уже не единственным и решающим.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, что дачникам рекомендуется начать обработку сада от вредителей уже ранней весной, пока еще не распустились почки, — делать это нужно в несколько этапов. Он отметил, что такой подход позволит избавиться от зимующих форм болезней растений.

борщевики
дачи
нарушения
участки
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.