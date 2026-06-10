Кузбасские врачи спасли пенсионерку с отеком Квинке после укусов пчел

В Новокузнецке врачи спасли 60-летнюю женщину с отеком Квинке и анафилактическим шоком — пенсионерку покусали пчелы, пишет VSE42.RU со ссылкой на Минздрав Кузбасса. Экстренную помощь россиянке оказала бригада Новокузнецкой клинической станции скорой помощи имени Янкина.

Фельдшеры Лариса Сковыро и Ирина Шарапова провели противошоковые мероприятия и всю необходимую терапию. После этого пенсионерку госпитализировали в Новокузнецкую городскую клиническую больницу №29 имени Луцика.

Ранее токсиколог Александр Селянин сообщил, что в Пермском крае ядовитые змеи укусили шесть человек с начала сезона. Среди пострадавших в этом году оказались только взрослые. Всем людям вовремя оказали медпомощь — ни у кого не зафиксировали серьезных последствий после укуса.