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10 июня 2026 в 12:45

Кузбасские врачи спасли пенсионерку с отеком Квинке после укусов пчел

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Новокузнецке врачи спасли 60-летнюю женщину с отеком Квинке и анафилактическим шоком — пенсионерку покусали пчелы, пишет VSE42.RU со ссылкой на Минздрав Кузбасса. Экстренную помощь россиянке оказала бригада Новокузнецкой клинической станции скорой помощи имени Янкина.

Фельдшеры Лариса Сковыро и Ирина Шарапова провели противошоковые мероприятия и всю необходимую терапию. После этого пенсионерку госпитализировали в Новокузнецкую городскую клиническую больницу №29 имени Луцика.

Ранее токсиколог Александр Селянин сообщил, что в Пермском крае ядовитые змеи укусили шесть человек с начала сезона. Среди пострадавших в этом году оказались только взрослые. Всем людям вовремя оказали медпомощь — ни у кого не зафиксировали серьезных последствий после укуса.

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