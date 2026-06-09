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09 июня 2026 в 12:44

Кузбасс занял девятое место в России по загрязнению почвы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Кузбасс оказался на девятом месте среди регионов России по загрязнению почвы, сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на данные Роспотребнадзора. Специалисты проверили уровень содержания химикатов.

Сообщается, что почти каждая 10-я проба земли в Кузбассе оказалась загрязненной. В земле обнаружено превышение вредных веществ в 10,9% проб.

Также эксперты обеспокоены ростом количества микробов в жилых дворах, на детских площадках, возле больниц и в промышленных зон. В первой тройке по уровню загрязнения почвы оказались Северная Осетия, Хабаровский край и Тыва.

Ранее сообщалось, что в Анапе по решению правительственной комиссии из опасной зоны вывели восемь галечных пляжей — от села Большой Утриш до Высокого берега. По его словам, пробы воды и грунта, по данным Роспотребнадзора, соответствуют нормам.

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Кузбасс
загрязнения
почва
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