Кузбасс занял девятое место в России по загрязнению почвы

Кузбасс оказался на девятом месте среди регионов России по загрязнению почвы, сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на данные Роспотребнадзора. Специалисты проверили уровень содержания химикатов.

Сообщается, что почти каждая 10-я проба земли в Кузбассе оказалась загрязненной. В земле обнаружено превышение вредных веществ в 10,9% проб.

Также эксперты обеспокоены ростом количества микробов в жилых дворах, на детских площадках, возле больниц и в промышленных зон. В первой тройке по уровню загрязнения почвы оказались Северная Осетия, Хабаровский край и Тыва.

Ранее сообщалось, что в Анапе по решению правительственной комиссии из опасной зоны вывели восемь галечных пляжей — от села Большой Утриш до Высокого берега. По его словам, пробы воды и грунта, по данным Роспотребнадзора, соответствуют нормам.