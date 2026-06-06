Как избавиться от тли на растениях: эффективные средства и методы

Как избавиться от тли на растениях: эффективные средства и методы

Почти каждый огородник или садовод сталкивался с ситуацией, когда здоровые растения внезапно покрывались липким налетом, листья скручивались, а бутоны опадали. Виной подобного недуга является тля — один из самых опасных и к тому же распространенных вредителей. Так что неудивительно, что вопрос, чем обработать растения от тли, ежегодно возникает у миллионов дачников. О том, как избавиться от тли народными средствами или биопрепаратами, а также о профилактике появления тли в саду читайте в материале NEWS.ru.

Жизненный цикл тли: почему она быстро размножается

Итак, вы заметили тлю на листьях. Что делать в таком случае? Начнем с того, что врага надо знать в лицо. Это поможет подготовиться к битве с достаточно упрямым противником. Так что расскажем немного о жизненном цикле тли.

Секрет невероятной живучести тли кроется в ее биологических особенностях. Эти насекомые относятся к отряду равнокрылых и способны давать до двадцати поколений за один сезон. Большинство особей в течение лета — бескрылые самки, которые размножаются без оплодотворения, то есть партеногенетически. Каждая такая самка рождает уже живых личинок, минуя стадию яйца, что обеспечивает взрывной рост колонии. Вот почему средство от тли на огурцах и помидорах вам жизненно необходимо, если вы заметили мелких вредителей в своем огороде.

Когда колония разрастается и растительная «база» истощается, на свет появляются летающие тли. Они переселяются на соседние культуры, обеспечивая расселение врага. Важно знать, что тля питается соками растений, прокалывая листья и молодые побеги хоботком. Осенью рождаются самцы и самки, которые спариваются и откладывают яйца, благополучно зимующие на коре деревьев или в многолетних травах. Весной из яиц выходят самки-основательницы, и цикл повторяется. Картина получается без преувеличения страшная. А значит, пора поговорить о том, как избавиться от тли народными средствами.

Жизненный цикл тли: почему она быстро размножается Фото: Shutterstock/FOTODOM

Народные рецепты: мыльный раствор, настой чеснока, лука, золы, табака

Многие садоводы предпочитают мягкие методы защиты, особенно когда до сбора урожая осталось мало времени. Зная, как самостоятельно приготовить средство от тли на огурцах и помидорах, можно эффективно защитить посадки без химии. Вот наиболее действенные составы.

Мыльный раствор от тли

Рецепт мыльного раствора от тли предельно прост: натрите 50 граммов хозяйственного мыла на терке и растворите в пяти литрах теплой воды. Мыльная пленка обволакивает насекомых, перекрывая доступ воздуха, и смывает липкие выделения — основу развития грибка. Для усиления эффекта добавьте стакан древесной золы на десять литров воды, настаивайте сутки и добавьте мыло для прилипания.

Настой чеснока от тли

Настой чеснока действует как натуральный инсектицид. Готовится он так:

Измельчите 200 граммов чеснока. Залейте чеснок литром воды. Настаивайте пять дней в темном месте. Разведите 100 миллилитров концентрата в ведре воды и используйте.

Луковый настой от тли

Такой же эффект, как и чесночная настойка, дает луковая шелуха.

Полведра шелухи залейте горячей водой. Настаивайте сутки. Процедите. Используйте без разбавления.

Табачный настой от тли

Табачный настой готовят из 100 граммов махорки или табачной пыли на литр кипятка. После остывания жидкость разбавляют водой в соотношении один к трем.

Все вышеперечисленные опрыскивания осуществляются в сухую безветренную погоду. Повторять их надо каждые 5–7 дней до исчезновения вредителя. Если же народные средства от тли на огурцах и помидорах не подошли, стоит задуматься о механическом вмешательстве или о биопрепаратах от тли. Но обо всем по порядку.

Механические методы: смывание водой, привлечение божьих коровок

Иногда для победы над вредителями достаточно простых физических воздействий. Сильная струя воды из шланга способна смыть тлю с побегов. Этот метод хорош для деревьев и кустарников. А вот в вопросе овощных культур действуйте аккуратно, чтобы не повредить хрупкие растения.

Вы наверняка слышали о том, что естественный враг тли — божья коровка. Одна личинка этого жука поглощает до 40 особей тли в час, а взрослая особь съедает 60–100 вредителей ежедневно. Чтобы заманить крылатых помощников на участок, посадите:

укроп;

фенхель;

кинзу;

тимьян;

тысячелистник;

пижму.

Эфирные масла этих растений привлекают божьих коровок. Также не спешите уничтожать зонтичные цветущие растения — они служат источником нектара для взрослых жуков. Впрочем, этот метод требует времени, которое есть не у каждого садовода. А значит, переходим к биопрепаратам от тли.

Как избавиться от тли в саду и огороде Фото: Shutterstock/FOTODOM

Биопрепараты: самые эффективные действующие вещества

Когда народные методы не справляются, вопрос, чем обработать растения от тли, остается открытым. И тогда на помощь приходят биопрепараты. Они созданы на основе продуктов жизнедеятельности почвенных микроорганизмов и обладают избирательной токсичностью для вредителей, оставаясь безопасными для человека и теплокровных животных.

Наиболее эффективные действующие вещества — авермектины. Это нейротоксины, выделяемые грибом Streptomyces avermitilis. Попадая в организм насекомого, они блокируют передачу нервных импульсов, вызывая паралич и гибель. Различают несколько активных компонентов:

абамектин;

аверсектин С;

авертин К;

эмамектин бензоат.

Препараты на основе абамектина эффективны против тли, клещей и трипсов. При температуре выше 28 градусов действие ускоряется, а при похолодании ниже 18 градусов эффективность падает.

Другая группа — спиносины. Эти соединения продуцирует бактерия Saccharopolyspora spinosa. Они воздействуют на никотиновые ацетилхолиновые рецепторы нервной системы насекомых. Гибель вредителей наступает в течение одних-двух суток. Спиносины сохраняют эффективность в жаркую погоду и имеют низкую токсическую нагрузку на окружающую среду. Подобные препараты хороши тем, что их можно применять в период плодоношения, соблюдая лишь небольшой срок ожидания перед сбором урожая.

Химические инсектициды: когда и как применять

При массовом нашествии тли, когда под угрозой весь урожай, без химии не обойтись. Это крайняя мера, к которой прибегают, когда щадящие средства доказали свою неэффективность. Инсектициды этой группы проникают внутрь растения и делают его сок ядовитым для вредителей. Такой метод рекомендуется использовать на плодовых деревьях и декоративных растениях.

Среди действующих веществ наиболее распространены неоникотиноиды, например имидаклоприд или тиаметоксам. Они воздействуют на центральную нервную систему насекомых, вызывая перевозбуждение и гибель. Эти вещества обладают длительным защитным действием — до трех-четырех недель. Однако у них есть недостаток: они токсичны для пчел и других опылителей, поэтому применять их во время цветения строго запрещено.

При использовании любых химических средств строго соблюдайте регламенты, указанные в инструкции.

Работайте в защитной одежде, перчатках и респираторе. Не превышайте концентрацию и не устраивайте обработки в ветреную погоду.

Химические инсектициды — это мощное средство от тли, но на культурах, дающих быстрый урожай, применять их нужно с особой осторожностью, выдерживая срок ожидания до сбора плодов. Конкретные инструкции ищите непосредственно на упаковках купленных инсектицидов.

Химические инсектициды: когда и как применять Фото: Shutterstock/FOTODOM

Профилактика: чистота участка, мульчирование, сидераты

Профилактика появления тли в саду начинается с правильной агротехники. Осенью обязательно убирайте все растительные остатки, на которых могут зимовать яйца вредителя. Весной проводите санитарную обрезку деревьев и кустарников, удаляя волчки и жирующие побеги.

Мульчирование почвы органическими материалами — соломой, опилками, скошенной травой — создает неблагоприятные условия для расселения тли и привлекает хищных насекомых. Мульча сохраняет влагу и подавляет рост сорняков, которые часто служат резерватом для вредителя.

Посев сидератов и растений-репеллентов — важный элемент профилактики появления тли в саду. Бархатцы, календула, настурция, кориандр и горчица выделяют фитонциды, отпугивающие тлю. Высаживайте их между овощными грядками или по периметру участка. Также избегайте избыточного внесения азотных удобрений, которые вызывают рост сочной нежной листвы, особенно привлекательной для тли. Отдавайте предпочтение калийно-фосфорным подкормкам, укрепляющим растения.

Главное правило успешной защиты — регулярный осмотр посадок. Чем раньше вы заметите первые колонии тли, тем легче будет с ними справиться. Ищите подходящее средство с учетом фазы роста растений:

в начале сезона эффективны биопрепараты и народные методы;

в разгар лета, при чрезмерном заражении, может потребоваться химическая защита.

Средство от тли подбирают индивидуально, но системный подход к профилактике появления тли в саду и своевременные обработки всегда дают лучший результат. Заблаговременная профилактика требует внимания и систематичности, но она окупается сторицей крепкими, здоровыми и чистыми растениями.

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