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03 июня 2026 в 17:00

Вредители бегут с грядок сами: копеечный отвар из пижмы работает лучше химии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Тля способна за несколько дней испортить смородину, розы и огурцы. Но многие дачники давно обходятся без химии и используют обычную пижму. Этот сорняк с желтыми цветками помогает быстро избавиться от вредителей и не вредит урожаю.

Для отвара берут около 500 граммов свежей пижмы, измельчают, заливают водой и кипятят примерно 20 минут. После остывания жидкость процеживают и разводят водой в пропорции 1:3. Готовым раствором опрыскивают растения, особенно нижнюю сторону листьев, где чаще всего прячется тля.

Обработку лучше проводить вечером или в пасмурную погоду. Уже через несколько часов вредителей становится заметно меньше. Дополнительно свежую пижму раскладывают возле грядок — ее запах отпугивает не только тлю, но и муравьев.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что кусты стали выглядеть заметно здоровее. Она советует повторять обработку раз в две недели, особенно в сырую и теплую погоду.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.

Проверено редакцией
Общество
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тля
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Марина Макарова
М. Макарова
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