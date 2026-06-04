Этот цветок не ест тля, не берет мучнистая роса, а цветет он розовыми шапками до октября

Этот цветок не ест тля, не берет мучнистая роса, а цветет он розовыми шапками до октября

Если вы устали от бесконечных опрыскиваний роз от тли и мучнистой росы, посадите очиток видный — растение, которое вредители и болезни обходят стороной. С августа по октябрь он покрывается крупными розовыми соцветиями.

Этот многолетник не привлекает насекомых, полностью игнорируется тлей, паутинным клещом и другими вредителями, устойчив к грибковым заболеваниям и не требует никаких химических обработок.

Он растет на любых, даже самых бедных почвах, не боится летней жары и зимних морозов, а его мясистые листья запасают влагу, поэтому полив ему нужен только в экстремальную засуху.

Ни мучнистая роса, ни пятнистости, ни корневые гнили этому растению не страшны — природа наделила его мощным иммунитетом.

Лучшие розовые сорта для российского климата — Brilliant с ярко-розовыми соцветиями, Stardust с нежно-розовыми шапками и Matrona с розово-пурпурными цветами на высоких стеблях.

Ранее был назван цветок, который растет и цветет в самой глухой тени.