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05 июня 2026 в 11:00

Муравьи сбегут с грядок за пару дней: зачем дачники раскладывают апельсиновые корки

Фото: Benjamin Redeleit/imageBROKER.com/Global Look Press
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Многие дачники все чаще отказываются от химии на участке. Оказывается, обычные апельсиновые корки помогают защитить грядки не хуже магазинных средств. Такой способ безопасен для почвы и полезных насекомых.

Секрет работает благодаря эфирным маслам с ярким цитрусовым запахом. Муравьи, тля и слизни плохо его переносят и стараются обходить обработанные места стороной.

Есть два простых способа применения. Первый — измельчить свежие корки и разложить их возле растений или по краям грядок. Второй — приготовить настой для опрыскивания: 100 граммов кожуры залить литром кипятка, настоять сутки и процедить. Этой жидкостью опрыскивают листья, особенно с нижней стороны.

После дождя корки лучше обновлять, иначе запах быстро исчезает.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что муравьев возле клубники стало намного меньше. Она советует не выбрасывать цитрусовые корки зимой, а подсушивать их для дачного сезона.

Ранее мы рассказывали о «гофре» и еще 4 сортах для посадки прямо в грунт. Пышный ковер цветов до заморозков.

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Марина Макарова
М. Макарова
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