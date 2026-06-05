Муравьи сбегут с грядок за пару дней: зачем дачники раскладывают апельсиновые корки

Муравьи сбегут с грядок за пару дней: зачем дачники раскладывают апельсиновые корки

Многие дачники все чаще отказываются от химии на участке. Оказывается, обычные апельсиновые корки помогают защитить грядки не хуже магазинных средств. Такой способ безопасен для почвы и полезных насекомых.

Секрет работает благодаря эфирным маслам с ярким цитрусовым запахом. Муравьи, тля и слизни плохо его переносят и стараются обходить обработанные места стороной.

Есть два простых способа применения. Первый — измельчить свежие корки и разложить их возле растений или по краям грядок. Второй — приготовить настой для опрыскивания: 100 граммов кожуры залить литром кипятка, настоять сутки и процедить. Этой жидкостью опрыскивают листья, особенно с нижней стороны.

После дождя корки лучше обновлять, иначе запах быстро исчезает.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что муравьев возле клубники стало намного меньше. Она советует не выбрасывать цитрусовые корки зимой, а подсушивать их для дачного сезона.

Ранее мы рассказывали о «гофре» и еще 4 сортах для посадки прямо в грунт. Пышный ковер цветов до заморозков.