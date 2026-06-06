Топ-10 ошибок: что нельзя делать с огурцами и помидорами в июне

Топ-10 ошибок: что нельзя делать с огурцами и помидорами в июне

Топ-10 ошибок: что нельзя делать с огурцами и помидорами в июне

Июнь — месяц, когда цена ошибки в огороде особенно высока: растения активно входят в фазу цветения и плодоношения, и любая оплошность может стоить вам всего будущего урожая. Изучив советы агрономов и опытных огородников, мы составили список из 10 самых критичных ошибок при выращивании огурцов и помидоров в июне, которые ни в коем случае нельзя совершать, если вы хотите собрать ведрами сочные плоды. Читайте, как не потерять урожай овощей в июне.

Ошибка 1. Полив холодной водой и перелив

В жару так и хочется окатить кусты из шланга холодной артезианской водой. Делать это категорически запрещено: резкий перепад температур для корневой системы — сильнейший стресс. Теплолюбивые огурцы замедляют рост и становятся горькими, а корни помидоров перестают усваивать питание.

Типичная ошибка полива огурцов и помидоров заключается не только в температуре воды, но и в нарушении графика. Томаты любят редкое, но очень обильное промачивание земли под корень. Огурцам же необходима постоянная умеренная влажность. Если залить помидорные грядки до состояния болота, плоды начнут массово растрескиваться, а корни задохнутся без кислорода. Воду для полива всегда предварительно отстаивайте в бочках, чтобы она прогрелась на солнце до +20–25 °C.

Пасынкование томатов: когда и как проводить Фото: Shutterstock/FOTODOM

Один из ключевых запретов по уходу за огурцами и помидорами — полив в жару. Капли воды на листьях в солнечный полдень работают как миниатюрные линзы — они фокусируют свет и оставляют тяжелые ожоги. Кроме того, в жару до 80% воды испаряется, не достигнув корней. Единственное допустимое время для полива — раннее утро или поздний вечер, когда солнце уже неактивно.

Как не потерять урожай овощей в июне? Соблюдайте эти рекомендации.

Огурцы пьют много и часто: в начале цветения — около 5 литров на 1 кв. м раз в 2–3 дня, во время активного плодоношения — до 10 литров через день. Поливать их нужно как под корень, так и по листьям (дождеванием), только не в солнечный полдень.

Помидоры поливают реже (раз в 5–7 дней), но гораздо обильнее — по 15–20 литров на 1 кв. м, промачивая почву на глубину залегания корней (30–40 см). Поливать помидоры нужно строго под корень — попадание воды на листья и стебли неизбежно ведет к развитию фитофторы. Ошибки в поливе — одна из частых причин, почему желтеют листья у томатов в июне.

Ошибка 2. Несвоевременное пасынкование томатов

Июньское тепло провоцирует бурный рост вегетативной массы у пасленовых. Пасынки — боковые побеги, растущие из пазух листьев, — появляются с невероятной скоростью. Если упустить момент и позволить им перерасти, куст превратится в огромные зеленые джунгли. Растение станет тратить все свои ресурсы на содержание этой бесполезной зеленой массы, полностью забыв про налив завязей.

Существуют строгие правила, регламентирующие, что нельзя делать с томатами в июне во время активного формирования куста. Пасынки нужно выламывать, пока они не превысили длину в пять сантиметров. Делать это лучше всего ранним утром в сухую погоду, оставляя небольшой пенек в один сантиметр, чтобы на этом месте не вырос новый конкурент. Если кусты запустить, вы получите много красивых листьев и минимум мелких, безвкусных плодов.

Ошибка 3. Отсутствие формирования огурцов (плети, пасынки)

Многие считают, что огуречные лианы должны расти свободно, особенно в открытом грунте. Это опасное заблуждение. Современные гибриды требуют обязательного контроля над ростом своих побегов. Без должной формировки куст быстро превращается в монолитный зеленый клубок, где мужские и женские цветы не могут нормально опылиться из-за отсутствия доступа для насекомых.

Топ-10 ошибок: что нельзя делать с огурцами и помидорами в июне Фото: Maksim Konstantinov/Global Look PressMaksim Konstantinov/Global Look Press

Изучая основные ошибки при выращивании огурцов в июне, можно заметить, что отказ от ослепления нижних пазух стоит на одном из первых мест.

В первых четырех пазухах листьев необходимо полностью удалять все завязи и боковые побеги. Этот прием позволяет растению направить силы на развитие мощного центрального стебля и глубокой корневой системы. Выше по стеблю боковые плети обязательно прищипывают над первым или вторым листом.

Ошибка 4. Перекорм азотом в ущерб фосфору и калию

Желание подкормить посадки получше часто оборачивается катастрофой. В начале лета растениям уже не нужен азот в больших количествах. Если продолжать обильно поливать грядки настоями коровяка, птичьего помета или химической мочевиной, начнется так называемое жирование. Кусты станут мощными, темно-зелеными, со стеблями толщиной в палец, но бутоны начнут осыпаться, так и не раскрывшись.

Если вы не хотите понять на собственном горьком опыте, как загубить урожай огурцов и томатов избыточной заботой, срочно смените вектор питания.

Вместо азота используйте калийно-фосфорные подкормки. Азот допустим только при явном побледнении листвы. Замените составы с ним на зольные настои, гумат калия или специализированные комплексные минеральные удобрения с минимальным содержанием азота.

Важно! В начале июня (особенно для томатов после высадки и огурцов в активном росте) азот еще нужен для набора зеленой массы. Полный отказ от азота рекомендуется ближе к середине — концу июня, когда идет активное цветение/плодоношение.

Ошибка 5. Густая посадка и плохая вентиляция

Слишком близкое расположение кустов друг к другу — частая проблема небольших дачных участков. В июне, когда растения достигают своих максимальных размеров, плотные посадки смыкаются в сплошную стену. В зарослях хуже циркулирует воздух, и грибковые заболевания (фитофтора на томатах, мучнистая роса на огурцах) распространяются мгновенно.

В таких условиях солнечный свет не проникает к нижним ярусам, из-за чего нарушается естественный процесс фотосинтеза. Это одна из главных причин, почему желтеют листья у томатов в июне. Растение просто избавляется от тех частей, которые не приносят ему пользы из-за постоянной тени. Чтобы исправить ситуацию, безжалостно удаляйте нижние старые и поврежденные листья у томатов, освобождая пространство до первой плодовой кисти. Огурцы также прореживайте, убирая сухие и соприкасающиеся с землей листовые пластины.

Ошибка 6. Игнорирование болезней (фитофтора, мучнистая роса)

Июньская погода коварна: жаркие солнечные дни могут резко сменяться затяжными проливными дождями и холодными ночами. Такие температурные качели создают идеальную среду для пробуждения спор грибковых заболеваний. Надеяться на то, что проблема обойдет ваш огород стороной, — фатальная беспечность.

Как поливать огурцы в июне Фото: Shutterstock/FOTODOM

Существуют четкие рекомендации, касающиеся того, что нельзя делать с томатами в июне, если вы дорожите будущим сбором овощей.

Категорически запрещено дожидаться появления первых бурых пятен фитофтороза на листьях. Борьба с недугом должна носить исключительно профилактический характер. Каждые 10 дней обрабатывайте грядки биофунгицидами на основе сенной палочки или триходермы.

На огуречных грядках в этот же период может активизироваться мучнистая роса. Заметив первые белесые пятна, похожие на муку, незамедлительно проведите обработку, иначе вы быстро увидите, как биологическая инфекция способна загубить урожай огурцов всего за одну неделю.

Ошибка 7. Сбор плодов нерегулярно

Многие дачники, приезжающие на участки только по выходным, оставляют созревающие овощи на кустах до максимального укрупнения. Для томатов это не так критично, хотя перезревшие помидоры могут трескаться и привлекать вредителей. Но для огуречных плетей такое отношение оказывается губительным.

Частые ошибки при выращивании огурцов в июне связаны именно с несвоевременным съемом зеленцов. Один огромный перезревший огурец-желтяк, оставленный на лиане, посылает всему растению сигнал о том, что программа размножения выполнена, семена сформированы, и продолжать вегетацию больше нет смысла. Куст моментально сбрасывает мелкие завязи и прекращает цветение.

В период активного плодоношения снимать огурцы необходимо ежедневно или через день, стимулируя волну завязывания новых плодов.

Ошибка 8. Высокие грядки для огурцов (с перегревом)

Модные в ландшафтном дизайне высокие короба и насыпные грядки отлично работают весной, помогая почве быстрее прогреться. Однако в июне, когда наступает настоящая летняя жара, они могут превратиться в ловушку для корневой системы. Огурцы обладают поверхностными, очень нежными корнями, которые физически не способны переносить сильный перегрев земляного кома.

Топ-10 ошибок: что нельзя делать с огурцами и помидорами в июне Фото: Shutterstock/FOTODOM

Если земля в коробе раскаляется под прямыми лучами солнца выше 25 градусов, корни фактически начинают «вариться». Растение мгновенно теряет тургор, листья повисают унылыми тряпочками, а завязи желтеют и осыпаются. Высокие конструкции в обязательном порядке нужно затенять с боковых сторон, белить или укрывать светлыми материалами, чтобы минимизировать воздействие зноя на почву.

Ошибка 9. Отсутствие мульчи и рыхления

Отказ от защиты верхнего слоя почвы — серьезный промах. После каждого полива или дождя открытая земля покрывается плотной воздухонепроницаемой коркой. Пытаясь разбить ее, неопытные садоводы глубоко орудуют тяпками вблизи стеблей, нанося непоправимый вред растениям. Огурцы после такого грубого рыхления могут полностью остановиться в росте, так как их восстановительная способность крайне низка.

Рассматривая варианты, как не потерять урожай овощей в июне, обязательно внедрите метод мульчирования. Покройте грядки слоем скошенной газонной травы, соломы или перепревших опилок толщиной в пять — семь сантиметров. Мульча сохранит влагу, избавит от необходимости постоянного рыхления, защитит корни от температурных колебаний и заблокирует рост сорных трав.

Ошибка 10. Подкормка свежим навозом

Использование свежих органических удобрений в разгар лета — это гарантированный способ сжечь посадки. Свежий навоз выделяет колоссальное количество аммиака и тепла при разложении. Попадая в прикорневую зону, он вызывает глубокие химические ожоги нежных подземных тканей.

Перекорм азотом: чем опасен? Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Существуют жесткие правила относительно того, что нельзя делать с томатами и огурцами в июне и какими веществами их запрещено удобрять. Свежая органика вызывает не только ожоги, но и провоцирует стремительное развитие грибковых прикорневых гнилей. Использовать можно только хорошо перепревший перегной в виде мульчи или слабые, тщательно забродившие и разбавленные травяные настои.

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