Ни в коем случае не удобряйте так редиску: испортите урожай — про редис и стрелки

Ни в коем случае не удобряйте так редиску: испортите урожай — про редис и стрелки

Многие дачники стараются щедро удобрить грядки, надеясь получить крупный урожай. Но с редисом такая щедрость может сыграть злую шутку: вместо ровных и сочных корнеплодов вырастут кривые, жесткие и покрытые мелкими корешками овощи.

Чаще всего проблема возникает из-за свежего навоза. Если внести его прямо перед посадкой, редис начинает формировать корявые, «лохматые» корнеплоды и теряет свою сочность. Такая же реакция бывает и у моркови. Поэтому редис лучше высаживать на грядках, где органические удобрения вносили в прошлом сезоне, — например, после огурцов, капусты или картофеля.

Важно помнить и о погоде. Редис лучше всего развивается в прохладных условиях и при коротком световом дне. Когда температура поднимается выше +22 °C и дни становятся длиннее, растение часто начинает стрелковаться. В результате вместо плотных корнеплодов формируются жесткие и невкусные.

Не менее важен и полив. Если почва пересыхает, редис быстро становится пустотелым и теряет хрустящую структуру. Особенно много влаги растениям требуется на ранних этапах роста, когда формируется будущий корнеплод.

Стрелкование может появиться и из-за избытка удобрений, особенно азотных и фосфорных. Поэтому с подкормками лучше не перебарщивать — редис любит умеренность и стабильные условия. Тогда урожай получится ровным, сочным и по-настоящему вкусным.

Ранее мы рассказывали о тренде на садоводство. 10 мировых звезд, которые выращивают собственные сады.