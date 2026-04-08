Беру редиску и за 7 минут собираю салат «Весенний» — хрустящий, нежный и идеально подходит к теплым дням

Беру редиску и за 7 минут собираю салат «Весенний» — хрустящий, нежный и идеально подходит к теплым дням

Как только появляются свежие овощи, этот салат «Весенний» сразу возвращается на стол. Он легкий, сочный и готовится буквально за считаные минуты — без лишних хлопот.

Отличный вариант и к обеду, и как быстрый ужин, когда хочется чего-то свежего.

Продукты

Огурец свежий — 2 шт., яйца — 2 шт., редис — 3 шт., зелень (укроп, зеленый лук) — по вкусу, соль — по вкусу, перец — по вкусу, майонез — по вкусу.

Приготовление

Огурцы, отварные яйца и редис нарезают небольшими кусочками. Зелень мелко рубят, чтобы она дала аромат и свежесть. Все ингредиенты соединяют в миске.

Добавляют соль, немного перца и заправляют майонезом. Аккуратно перемешивают, чтобы сохранить сочность овощей.

Ранее мы делились рецептом картофельного немецкого салата. От него не оторваться — на застолье стал хитом.