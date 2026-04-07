Картофельный немецкий салат делаю так: от него не оторваться — на застолье стал хитом

Картофельный салат исчезает быстрее привычных закусок. Секрет в том, что картофель здесь не вареный, а запеченный кубиками, за счет чего вкус получается более насыщенным.

В сочетании с копченостями и пикантной заправкой салат выходит очень ароматным и сытным.

Продукты

Картофель — 2–3 шт., маринованные огурцы — 3–4 шт., лук — 1 шт., бекон или копченая колбаса — 120–150 г, чеснок — 1 зубчик, зернистая горчица — 1 ст. л., укроп и петрушка — по вкусу, растительное масло — 2–3 ст. л., соль — по вкусу, перец — по вкусу.

Приготовление

Картофель очищают, нарезают кубиками, перемешивают с небольшим количеством масла, солью и перцем и запекают при 180 °C до румяной корочки. Бекон обжаривают до хрустящего состояния или используют готовые копчености.

Огурцы нарезают кружочками, лук — тонкими полукольцами и при необходимости ошпаривают кипятком, чтобы убрать горечь. Все ингредиенты соединяют в миске, добавляют измельченный чеснок, горчицу и нарезанную зелень.

В конце заправляют ароматным растительным маслом и аккуратно перемешивают.

