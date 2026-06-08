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08 июня 2026 в 13:00

Закуска из огурцов с чесночной ноткой — к мясу и картошке. Делаю двойную порцию: одна к ужину, вторая — в банку в холодильник

Фото: D-NEWS.ru
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Огурцы получаются хрустящими, в меру солеными, с кислинкой и жгучей ноткой чеснока — идеально под шашлык или картошку. Улетает на ура даже у тех, кто равнодушен к овощам.

Для приготовления вам понадобится: 4–5 средних огурцов, 1 лимон, 3–4 зубчика чеснока, 0,5 ч. ложки соли (лучше крупной), щепотка черного перца, пучок укропа или петрушки. Огурцы нарежьте тонкими кружками или полукружьями. Чеснок пропустите через пресс или мелко порубите. Лимон вымойте, натрите цедру на мелкой терке, а из половинки выжмите сок. Смешайте огурцы с чесноком, зеленью, цедрой и соком лимона. Посолите, поперчите. Хорошо перемешайте и дайте постоять 5–10 минут — огурцы пустят сок и пропитаются. Подавайте сразу, можно присыпать свежей зеленью. Никакого масла, только природная свежесть и яркость. Этот салат выручает, когда нужно быстро приготовить закуску без хлопот.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала этот ядреный огуречный салат с лимоном. Даже те, кто не любит соленья, уплетали за обе щеки. Кстати, вместо лимона можно взять лайм — кислинка будет тоньше. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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