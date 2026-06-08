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08 июня 2026 в 10:24

Самые быстрые соленые огурцы. Мой рекорд — 5 минут! Попробуйте побить

Фото: D-NEWS.ru
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Забудь о трехдневном ожидании. Эти огурцы готовятся в пакете за 5 минут. Трясешь — и готово.

Ингредиенты

Огурец — 500 г, укроп — 25 г, чеснок — 6 зубчиков, семена кориандра — 0,5 ч. л., тмин — 0,5 ч. л., перец черный (горошек) — 8 шт., соль — 1 ч. л., сахар-песок — 1 ч. л.

Как готовлю

Сначала мою огурцы, отрезаю кончики и режу их вдоль на половинки или четвертинки. Складываю все в плотный пакет. Тем временем мелко рублю укроп со стебельками, раздавливаю и режу чеснок. На доске смешиваю зелень с чесноком, добавляю соль и сахар, рублю все вместе. Отдельно в ступке дроблю кориандр, тмин и перец, добавляю к зелени. Всыпаю эту смесь в пакет к огурцам, завязываю его, оставляя немного воздуха. Теперь нужно трясти пакет пару минут, чтобы специи равномерно обволокли каждый кусочек.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Честно, не верил, что за 5 минут можно получить хрустящие малосольные огурцы. Но тряска пакета — это магия: соль и специи разносятся моментально. Мой совет: не жалейте укропа, он дает тот самый летний вкус.

Проверено редакцией
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