Лоток клубники и немного воды — к чаю подаю клубничный зефир: без химии и консервантов, а вкус 10 из 10

Лоток клубники и немного воды — к чаю подаю клубничный зефир: без химии и консервантов, а вкус 10 из 10

Беру свежую клубнику, яичный белок и агар-агар — и всего за 10 минут завариваю сироп для зефира, который удивит даже гостей. Пока есть сезон, обязательно готовлю этот пышный, нежный, воздушный десерт, который тает во рту словно клубничное облако.

Для приготовления вам понадобится: 400 г свежей клубники, 1 яичный белок, 650 г сахара, 9 г агар-агара, 160 мл воды, сахарная пудра для посыпки. Клубнику измельчите блендером и протрите через сито (нужно 300 г пюре). Подогрейте пюре, добавьте 200 г сахара, перемешайте. В чашу миксера перелейте остывшее пюре, добавьте половинку белка, начните взбивать. Агар-агар замочите в воде на 10 минут, затем поставьте на огонь, доведите до кипения, всыпьте оставшиеся 450 г сахара. Варите сироп 5–7 минут при 110°C. Не выключая миксер, тонкой струйкой влейте горячий сироп во взбиваемое пюре. Взбивайте до устойчивых пиков. Переложите массу в кондитерский мешок и отсадите зефирки на пергамент. Оставьте на 12 часов при комнатной температуре. Готовый зефир соедините попарно, обваляйте в сахарной пудре.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала этот рецепт домашнего клубничного зефира. Даже те, кто никогда не готовил десерты, справились с первого раза. Кстати, вместо агар-агара можно использовать пектин, но консистенция будет немного другой. Находка, а не рецепт!