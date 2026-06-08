Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 июня 2026 в 12:30

Лоток клубники и немного воды — к чаю подаю клубничный зефир: без химии и консервантов, а вкус 10 из 10

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру свежую клубнику, яичный белок и агар-агар — и всего за 10 минут завариваю сироп для зефира, который удивит даже гостей. Пока есть сезон, обязательно готовлю этот пышный, нежный, воздушный десерт, который тает во рту словно клубничное облако.

Для приготовления вам понадобится: 400 г свежей клубники, 1 яичный белок, 650 г сахара, 9 г агар-агара, 160 мл воды, сахарная пудра для посыпки. Клубнику измельчите блендером и протрите через сито (нужно 300 г пюре). Подогрейте пюре, добавьте 200 г сахара, перемешайте. В чашу миксера перелейте остывшее пюре, добавьте половинку белка, начните взбивать. Агар-агар замочите в воде на 10 минут, затем поставьте на огонь, доведите до кипения, всыпьте оставшиеся 450 г сахара. Варите сироп 5–7 минут при 110°C. Не выключая миксер, тонкой струйкой влейте горячий сироп во взбиваемое пюре. Взбивайте до устойчивых пиков. Переложите массу в кондитерский мешок и отсадите зефирки на пергамент. Оставьте на 12 часов при комнатной температуре. Готовый зефир соедините попарно, обваляйте в сахарной пудре.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала этот рецепт домашнего клубничного зефира. Даже те, кто никогда не готовил десерты, справились с первого раза. Кстати, вместо агар-агара можно использовать пектин, но консистенция будет немного другой. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
Читайте также
Клубника будет чахнуть и киснуть: чего нельзя класть в лунку даже по совету бабушки
Общество
Клубника будет чахнуть и киснуть: чего нельзя класть в лунку даже по совету бабушки
Я добавил клубнику в салат и пожалел, что не сделал этого раньше
Общество
Я добавил клубнику в салат и пожалел, что не сделал этого раньше
Без риса и без майонеза: салат с крабовыми палочками — летняя версия классики
Общество
Без риса и без майонеза: салат с крабовыми палочками — летняя версия классики
Овсяный пирог без муки и масла: влажный, нежный, с кисло-сладкой яблочной ноткой. Идеален к чаю
Общество
Овсяный пирог без муки и масла: влажный, нежный, с кисло-сладкой яблочной ноткой. Идеален к чаю
Мешаю горячую крошку с кремом — через час подаю «Муравейники»: и самовара чая мало
Общество
Мешаю горячую крошку с кремом — через час подаю «Муравейники»: и самовара чая мало
клубника
рецепты
кулинария
ягоды
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Братский народ»: Захарова высказалась после выборов в Армении
«В обстановке давления»: Захарова о прошедших в Армении выборах
Захарова: РФ будет выстраивать отношения с Арменией с учетом шагов Еревана
Военэксперт рассказал, как защитить поезда от украинских дронов
Каллас сообщила о подготовке новых санкций против России
В Екатеринбурге пройдет кинофестиваль «Одна шестая»
Раскрыто, почему США не смогут купить архипелаг Чагос с британскими базами
В Госдуме анонсировали «революцию» в оплате коммуналки
Театр «Модерн» откроет фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске»
Мощное землетрясение на Филиппинах: кадры разрушений
Российский курортный город начал пользоваться небывалым спросом
ЕС хочет добавить десятки российских компаний в черный список
ЕС впервые «наказал» Иран за угрозу судоходству в Ормузе
Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 8 июня: свободная продажа, цены
В Европарламенте призвали к новым форматам диалога России и ЕС
Экс-нардеп раскрыл детали вероятного визита Абрамовича на Украину
«Башку отрежу — соседи будут в шоке»: тиран пинал девушку у подъезда
Военэксперт раскрыл, кто «подарит» Украине новую баллистическую ракету
Движение по разрушенному ВСУ мосту около Чонгара возобновили
Четыре человека отравились газом из-за голубя в трубе
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты

Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя
Общество

Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.