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08 июня 2026 в 09:00

Клубника будет чахнуть и киснуть: чего нельзя класть в лунку даже по совету бабушки

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Многие по привычке кладут в лунки для клубники все подряд — навоз, золу или яичную скорлупу. Кажется, что натуральные средства должны помочь, но некоторые из них только вредят кустам и мешают хорошему урожаю.

Самая опасная ошибка — свежий навоз. Он обжигает молодые корни, привлекает вредителей и заставляет клубнику наращивать листья вместо ягод. Не меньше проблем создает избыток мочевины и других азотных удобрений.

Осторожнее стоит быть и с золой. Небольшое количество полезно, но если переборщить, ягоды могут начать гнить. А яичная скорлупа постепенно защелачивает почву, из-за чего листья желтеют и кусты слабеют.

Для посадки лучше использовать перепревший компост или биогумус. А чтобы защитить корни от вредителей, дачники все чаще добавляют немного горчичного жмыха.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что клубника стала крепче, а ягоды — слаще и ароматнее. Еще один полезный совет — после посадки обязательно замульчировать грядки соломой или хвойным опадом, чтобы сохранить влагу и защитить ягоды от грязи.

Ранее сообщалось о многолетнике, который покоряет садоводов своей неприхотливостью и обильным цветением. Этот кустарник радует глаз пушистыми желтыми цветками с начала лета до самых заморозков.

Проверено редакцией
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