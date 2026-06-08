Вишня, мука, кефир, горький шоколад — и вуаля: пирог от шеф-повара для чайных посиделок за 40 минут

Вишня, мука, кефир, горький шоколад — и вуаля: пирог от шеф-повара для чайных посиделок за 40 минут

Есть сочетания, которые будто созданы друг для друга. Вишня и горький шоколад — как раз из таких. Кислинка ягод идеально оттеняет насыщенный шоколадный вкус, а обычное кефирное тесто превращается в десерт, который легко представить в витрине хорошей кондитерской.

Получается высокий, нежный пирог с влажным мякишем, сочными ягодами и кусочками растопленного шоколада. Во время выпечки шоколад слегка плавится, создавая внутри аппетитные шоколадные карманы. Такой пирог одинаково хорош и к вечернему чаю, и к утреннему кофе.

Ингредиенты: вишня без косточек — 300 г, горький шоколад — 100 г, кефир — 250 мл, яйца — 2 шт., сахар — 180 г, мука — 250 г, разрыхлитель — 10 г, ванильный сахар — 8 г, масло растительное — 50 мл.

Яйца взбейте с сахаром до светлой пышной массы. Добавьте кефир, растительное масло и ванильный сахар, перемешайте. Всыпьте муку с разрыхлителем и замесите гладкое тесто. Горький шоколад порубите небольшими кусочками.

В форму, застеленную пергаментом, вылейте половину теста. Сверху распределите вишню и шоколад, затем залейте оставшимся тестом. Выпекайте при 180 градусах около 35–40 минут до золотистой корочки. Готовый пирог слегка остудите и при желании посыпьте сахарной пудрой.