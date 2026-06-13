Кефир, яйца и пучок зелени — через 20 минут подаю сырные лепешки со сковороды: румяные, ароматные и невероятно вкусные

Кефир, яйца и пучок зелени — через 20 минут подаю сырные лепешки со сковороды: румяные, ароматные и невероятно вкусные

Когда хочется чего-то горячего и домашнего к завтраку или ужину, эти лепешки выручают лучше любой выпечки из духовки. Обычный кефир делает тесто мягким и воздушным, а начинка из сыра, яиц и свежей зелени превращает простое блюдо в настоящее удовольствие.

Снаружи лепешки покрываются аппетитной золотистой корочкой, а внутри прячется нежная сырная начинка с кусочками яйца и ароматной зеленью. Зеленый лук и укроп добавляют свежесть, поэтому лепешки получаются не тяжелыми, а удивительно сбалансированными по вкусу. Особенно хороши они сразу после приготовления, пока сыр остается мягким и тягучим.

Ингредиенты: кефир — 250 мл, яйцо — 1 шт., мука — 350 г, сода — 5 г, соль — 5 г, сыр твердый — 150 г, яйца вареные — 2 шт., укроп — 20 г, зеленый лук — 30 г.

В миске смешайте кефир, яйцо, соду и соль. Постепенно подсыпайте муку и замесите мягкое тесто, которое не липнет к рукам. Для начинки натрите сыр на крупной терке, вареные яйца мелко нарежьте, укроп и зеленый лук порубите.

Соедините все ингредиенты и перемешайте. Тесто разделите на несколько частей и раскатайте небольшие лепешки. В центр каждой выложите начинку, соберите края и аккуратно раскатайте заготовку еще раз. Обжаривайте на сухой сковороде по 3–4 минуты с каждой стороны до румяной корочки.