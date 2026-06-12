Салат «Витаминный» с капустой и огурцами — добавляете ложечку уксуса, и его не узнать: свежий, на лето

Салат «Витаминный» с капустой и огурцами — добавляете ложечку уксуса, и его не узнать: свежий, на лето

Салат «Витаминный» — это классика летней кухни, где минимум ингредиентов дает максимум вкуса. Хрустящие капуста и огурец и ароматная зелень в заправке из масла, соли и уксуса создают баланс свежести и пикантности.

Для приготовления понадобится: 300 г белокочанной капусты, 2 свежих огурца, пучок зелени (укроп, петрушка), 3 ст. л. растительного масла, 1 ст. л. уксуса (9% или яблочного), соль по вкусу.

Рецепт: капусту тонко нашинкуйте, слегка помните руками. Огурцы нарежьте тонкой соломкой. Зелень мелко порубите. В большой миске смешайте капусту, огурцы и зелень. Добавьте растительное масло, уксус и соль. Тщательно перемешайте. Дайте салату настояться 5–10 минут.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже опробовала этот рецепт и дала совет: чтобы салат стал еще вкуснее, добавьте в заправку щепотку сахара.

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