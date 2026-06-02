Капуста, маринованная в кастрюльке: есть можно уже через 4 часа

Хотите хрустящую, аппетитную закуску? Забудьте о длительном квашении — приготовьте маринованную капусту в кастрюле по этому простому рецепту.

Для приготовления вам понадобится: средний кочан капусты (примерно 1,5-2 кг), 2-3 болгарских перца, головка чеснока, большой пучок свежего укропа. Для рассола: литр воды, стакан сахара, стакан растительного масла, 1/2 стакана уксуса (9%), 2 столовые ложки соли, 5-6 горошин черного перца, 2-3 лавровых листа.

Рецепт: капусту крупно нарежьте квадратами. Перец нарежьте соломкой или крупными кусками, чеснок — тонкими пластинками. Все овощи уложите в большую эмалированную кастрюлю. Для рассола вскипятите воду, добавьте соль, сахар, масло, уксус и специи. Горячим рассолом залейте овощи, накройте крышкой и оставьте мариноваться при комнатной температуре. Уже через 3-4 часа капусту можно подавать к столу — она станет хрустящей и ароматной.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить капусту по этому рецепту и рекомендовала добавить в овощи при закладке нарезанную тонкой соломкой морковь — она придаст дополнительную сладость и красивый цвет.

