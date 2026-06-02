ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 июня 2026 в 14:45

Капуста, маринованная в кастрюльке: есть можно уже через 4 часа

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Хотите хрустящую, аппетитную закуску? Забудьте о длительном квашении — приготовьте маринованную капусту в кастрюле по этому простому рецепту.

Для приготовления вам понадобится: средний кочан капусты (примерно 1,5-2 кг), 2-3 болгарских перца, головка чеснока, большой пучок свежего укропа. Для рассола: литр воды, стакан сахара, стакан растительного масла, 1/2 стакана уксуса (9%), 2 столовые ложки соли, 5-6 горошин черного перца, 2-3 лавровых листа.

Рецепт: капусту крупно нарежьте квадратами. Перец нарежьте соломкой или крупными кусками, чеснок — тонкими пластинками. Все овощи уложите в большую эмалированную кастрюлю. Для рассола вскипятите воду, добавьте соль, сахар, масло, уксус и специи. Горячим рассолом залейте овощи, накройте крышкой и оставьте мариноваться при комнатной температуре. Уже через 3-4 часа капусту можно подавать к столу — она станет хрустящей и ароматной.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить капусту по этому рецепту и рекомендовала добавить в овощи при закладке нарезанную тонкой соломкой морковь — она придаст дополнительную сладость и красивый цвет.

Ранее стало известно, как приготовить салат клоу-слоу — не течет и хорошо хранится.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
закуски
капуста
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Инвестор рассказал, как в Турции работают карты «Мир»
Успенская решила разобраться со скандалом на своем концерте
Российского комика внесли в базу «Миротвоца»
Десятки солдат ВСУ утонули в реке Псел по приказу командира
В ЛНР ограничили продажу топлива
Собянин сообщил об уничтожении двух дронов на подступах к Москве
Новые ограничения для Армении 2 июня: Пашинян ведет страну к разрыву с РФ?
Группа российских блогеров обвинила художницу в «кидалове» на крупную сумму
В аэропорту Внуково ввели временные ограничения
Google собирается выпустить 32 млн стерилизованных комаров в США
МИД России обновил документ по Персидскому заливу
Ледник Судного дня идет на США, Киев накрыло дымом: что будет дальше
Рубио озвучил условие разморозки активов Ирана
Гигантский валун рухнул на киоск с сувенирами в Кисловодске
Пиратский корабль прообраза Джека Воробья нашли в Карибском море
Россиянка поверила аферистам и перевела 9,4 млн рублей на «безопасный счет»
«Жив и участвует»: Рубио раскрыл судьбу лидера Ирана
Минэнерго взяло на контроль поставки топлива в Крым
ЦБ озвучил новый курс доллара
«Трудные времена»: глава МИД Японии сделал заявление о диалоге с Россией
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.