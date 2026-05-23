Клоу-слоу — он же кисло-сладкий салат из капусты: классический рецепт — не течет и хорошо хранится

Коул-слоу — это классический кисло-сладкий салат из капусты, главная фишка которого — соус: майонез дает нежность, горчица и яблочный уксус — пикантную кислинку, а сахар и паприка — легкую сладость и дымный аромат.

Для приготовления вам понадобится: 400 г белокочанной капусты, 1 морковь, 1 красная луковица. Для соуса: 4 ст. л. майонеза, 1 ст. л. горчицы, 1 ст. л. яблочного уксуса, 1 ст. л. сахара, 1 ч. л. сладкой паприки, 0,5 ч. л. соли, черный перец

Способ приготовления: капусту тонко нашинкуйте соломкой, посыпьте щепоткой соли и хорошенько помните руками. Красный лук нарежьте тонкими полукольцами, морковь натрите на терке для корейской моркови или на крупной терке.

В отдельной миске приготовьте соус: смешайте майонез, горчицу, яблочный уксус, сахар, паприку, соль и перец до однородной консистенции. Смешайте все ингредиенты с соусом и поставьте салат в холодильник на 30 минут. Салат хранится в холодильнике 2-3 дня.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже успела попробовать приготовить салат по этому рецепту. Удивило то, что салат даже после заправки соусом не течет и остается хрустящим.

