Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 мая 2026 в 18:00

Клоу-слоу — он же кисло-сладкий салат из капусты: классический рецепт — не течет и хорошо хранится

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Коул-слоу — это классический кисло-сладкий салат из капусты, главная фишка которого — соус: майонез дает нежность, горчица и яблочный уксус — пикантную кислинку, а сахар и паприка — легкую сладость и дымный аромат.

Для приготовления вам понадобится: 400 г белокочанной капусты, 1 морковь, 1 красная луковица. Для соуса: 4 ст. л. майонеза, 1 ст. л. горчицы, 1 ст. л. яблочного уксуса, 1 ст. л. сахара, 1 ч. л. сладкой паприки, 0,5 ч. л. соли, черный перец

Способ приготовления: капусту тонко нашинкуйте соломкой, посыпьте щепоткой соли и хорошенько помните руками. Красный лук нарежьте тонкими полукольцами, морковь натрите на терке для корейской моркови или на крупной терке.

В отдельной миске приготовьте соус: смешайте майонез, горчицу, яблочный уксус, сахар, паприку, соль и перец до однородной консистенции. Смешайте все ингредиенты с соусом и поставьте салат в холодильник на 30 минут. Салат хранится в холодильнике 2-3 дня.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже успела попробовать приготовить салат по этому рецепту. Удивило то, что салат даже после заправки соусом не течет и остается хрустящим.

Ранее стало известно, как приготовить салат «Горошинка» из молодой капусты.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
салаты
капуста
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российский вратарь и украинский защитник «ПСЖ» отказались от рукопожатия
Пасечник раскрыл число жертв после нового удара ВСУ по ЛНР
Мединский призвал россиян задуматься, что будет в случае победы Запада
Оперштаб раскрыл число жертв атаки ВСУ в Белгородской области
Бывший полузащитник сборной России Глушаков перенес операцию
В США оценили ядерные учения России и Белоруссии с запуском «Цирконов»
ВСУ ударили по центру Луганска после атаки на колледж в Старобельске
Звезду Netflix нашли мертвым в Канаде
«Одно из двух»: Трамп назвал дату окончательного решения иранского вопроса
Глава ЦРУ приехал в Гавану в компании убийцы кубинских охранников Мадуро
«Шли прицельно»: Мединский сравнил ВСУ с нацистами после атаки на ЛНР
В Троицке вспыхнули дом и баня
Украинскому блогеру запретят въезд в Польшу на фоне скандала с заповедником
Выживший при атаке ВСУ в Старобельске студент рассказал о пережитом ужасе
«Выродки»: Мединского возмутила реакция Запада на атаку в Старобельске
Садовое кольцо в Москве закроют по особому случаю
ВСУ дважды за день обстреляли белгородский поселок
В Европе подтвердили истерику Зеленского после учений России и Белоруссии
Политолог ответил, кем США могут заменить европейских союзников
По цеху Запорожской АЭС нанесен удар
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.