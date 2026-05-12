Шинкую молодую капусту, смешиваю с баночкой гороха и подаю к ужину летний салат «Горошинка» со сметаной

Летний салат «Горошинка» из овощей — это свежее, сочное и очень вкусное блюдо, идеальное на каждый день.

Хрустящая капуста, огурцы, ароматная зелень и сладкий горошек в сметанно-горчичной заправке создают идеальный баланс вкусов. Готовится за 10 минут.

Для приготовления понадобится: 300 г белокочанной капусты, 2 свежих огурца, банка консервированного зеленого горошка, пучок зелени (укроп, петрушка, зеленый лук), 150 г сметаны, 1 ч. л. горчицы, соль, перец.

Рецепт: капусту тонко нашинкуйте, слегка помните руками. Огурцы нарежьте тонкими полукольцами. Зелень мелко порубите. С горошка слейте жидкость. В большой миске смешайте капусту, огурцы, горошек и зелень. Для заправки смешайте сметану, горчицу, соль и перец. Заправьте салат, аккуратно перемешайте. Подавайте сразу.

