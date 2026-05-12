Этот салат с сосисками на гриле — идеальный вариант для дачи, когда шашлык просит яркого дополнения

Этот салат с сосисками на гриле — идеальный вариант для дачи, когда шашлык просит яркого дополнения

Из обычных сосисок и сезонных овощей получается реально эффектный салат. Сначала на гриле быстро обжариваются колбаски до хрустящей корочки, а затем, смешиваясь с ароматной заправкой на основе меда и горчицы, они превращают простой набор продуктов в звезду летнего стола.

Что понадобится

Сосиски — 400 г, салатный микс — 150 г, помидоры — 2 шт., маринованные огурцы — 3 шт., острый перец — 1 шт., лук-шалот — 1 шт., зеленый лук — 1 пучок, уксус — 2 ст. л., мед — 1 ст. л., горчица — 1 ч. л., мак — 1 ч. л., оливковое масло — 4 ст. л., соль — по вкусу.

Как готовлю

Мелко рублю лук-шалот, помещаю в банку, добавляю уксус, мед, горчицу, мак и оливковое масло. Плотно закрываю крышкой и энергично взбалтываю до однородности, затем солю по вкусу.

Огурчики и острые перцы нарезаю маленькими кубиками, помидоры — ломтиками, шинкую зеленый лук. Сосиски обжариваю на гриле по 2–3 минуты с каждой стороны до появления полосок.

В глубоком салатнике смешиваю салатный микс, зеленый лук, маринованные огурцы и перцы. Сверху выкладываю помидоры и горячие сосиски, поливаю заправкой и сразу подаю.

Ранее также сообщалось о рецепте шашлыка «под шубой».