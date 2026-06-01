Салат-закуска из кабачков: перемешиваю овощи с яйцом, и они не впитывают масло

Салат-закуска из кабачков — это блюдо, которое ломает стереотип о том, что кабачки могут быть только пресными или водянистыми.

Хрустящие кабачки, обжаренные по особой технологии без впитывания масла, в сочетании с помидорами создают аппетитное блюдо.

Для приготовления понадобится: 2 кабачка, 1 яйцо, 2 помидора, 2 зубчика чеснока, пучок укропа, 2 ст. л. соевого соуса, 2 ст. л. растительного масла, 1 ст. л. лимонного сока, 0,5 ч. л. сахара, соль.

Рецепт: кабачки нарежьте крупными кубиками, посолите, оставьте на 15 минут, затем слейте воду и промокните насухо салфеткой. Добавьте яйцо, перемешайте. Обжарьте на разогретой сковороде с минимумом масла до золотистого цвета.

Смешайте кабачки с нарезанными помидорами, выдавленным чесноком и рубленым укропом. Для заправки смешайте соевый соус, масло, лимонный сок и сахар. Заправьте салат.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить салат-закуску из кабачков. Удивило, что при таком способе жарки кабачки действительно не впитывает масло, а покрывается тонкой золотистой корочкой. Совет для усиления вкуса: добавьте в заправку немного меда для баланса кислоты и остроты.

