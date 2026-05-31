Оладьи — это прошлый век: кабачки-осьминожки — просто макаю в яйца и кладу на сковородку

Если вы устали от вечных кабачковых оладий, которые требуют горы муки и яиц и при этом разваливаются, попробуйте приготовить кабачки-осьминоги. Это блюдо — настоящая находка для тех, кто ценит простоту и вкус овощей.

Для приготовления понадобится: 2 небольших кабачка, 2 яйца, 1 ст. л. крахмала, соль, перец, паприка, сушеный чеснок, растительное масло.

Рецепт: кабачки вымойте, не очищайте. Сделайте продольные надрезы, не дорезая до основания на 1–2 см, чтобы получились «щупальца» (как у осьминога). Хорошо посолите, оставьте на 15–20 минут. Затем слегка отожмите.

Яйца взбейте с крахмалом, солью, перцем, паприкой и чесноком. Обмакните кабачок в яичную смесь, хорошо пропитывая все «щупальца». Разогрейте сковороду с маслом. Обжарьте кабачки с двух сторон до золотистой корочки.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже опробовала этот рецепт и посоветовала, чтобы блюдо стало еще вкуснее, прямо в конце жарки, за минуту до готовности, посыпьте кабачок тертым сыром и накройте крышкой. Сыр расплавится, создаст золотистую «шапку».

