Курица, грибы, сметана и лук — через 30 минут ужин по-польски готов: вкуснее и проще жульена

Это гениально простой рецепт для тех, кто любит нежное мясо в ароматном соусе. Никакой возни — просто обжарил курицу, добавил грибы, сметану и зелень, потушил.

Получается обалденная вкуснятина: нежное куриное филе в сливочном соусе с грибами, луком и зеленью. Блюдо сытное, ароматное и очень вкусное. Идеально для ужина, обеда или как горячее блюдо для гостей.

Для приготовления вам понадобится: 600 г куриного филе, 200 г шампиньонов, 1 луковица, 200 г сметаны, 2 ст. ложки растительного масла, соль, перец, зелень укропа или петрушки.

Курицу нарежьте кубиками, обжарьте до золотистого цвета. Грибы нарежьте пластинами, лук мелко нарежьте, добавьте к курице, жарьте 5 минут. Влейте сметану, посолите, поперчите, добавьте рубленую зелень. Тушите под крышкой 10–15 минут. Подавайте горячим.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эту курицу по-польски. Удивило то, что блюдо получилось очень нежным и сытным, без лишних гарниров. Грибы и сметана сделали соус насыщенным. Даже муж, который не любит грибы, съел добавку. Рецепт — настоящая находка для быстрого ужина!