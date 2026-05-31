Банка йогурта и молодая капуста: этот салат готовлю тазиками — на весе никак не скажется

Это гениально простой рецепт для тех, кто любит свежие, хрустящие салаты. Никакой возни — просто нашинковал капусту, добавил огурец, зелень и заправил йогуртом.

Получается обалденная вкуснятина: сочная, хрустящая капуста, нежный огурец, ароматная зелень и легкая йогуртовая заправка. Салат получается легким, освежающим и очень вкусным. Идеален к мясу, картошке или как самостоятельное блюдо.

Для приготовления вам понадобится: 300 г белокочанной капусты, 1 свежий огурец, пучок укропа, пучок петрушки, 150 г натурального йогурта, соль, перец по вкусу.

Капусту тонко нашинкуйте, слегка посолите и помните руками. Огурец нарежьте соломкой, зелень мелко порубите. Смешайте все ингредиенты, заправьте йогуртом, посолите, поперчите. Подавайте сразу.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила этот салат. Удивило то, что без майонеза он получился очень свежим и нежным. Йогуртовая заправка отлично дополнила капусту. Даже дети, которые не любят овощи, ели с удовольствием. Рецепт — настоящая летняя находка!