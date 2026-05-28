Печеные овощи с чесночком по-грузински: просто нарежьте и поставьте в духовку на 30 минут

Печеные овощи по-грузински — это яркая, ароматная закуска, в которой запеченные баклажаны и болгарский перец пропитываются пикантной чесночно-масляной заправкой с зеленью.

Для приготовления вам понадобится: 2 баклажана, 2 болгарских перца, 4 зубчика чеснока, пучок зелени (кинза, петрушка, укроп), 4 ст. л. растительного масла, соль, перец, специи (кориандр, хмели-сунели).

Рецепт: баклажаны разрежьте пополам, нарежьте вдоль на слайсы. Перец разрежьте на 4 части, удалите семена. Выложите овощи на противень в один слой, посолите, сбрызните маслом. Запекайте в разогретой до 200 °C духовке 25–30 минут.

Для заправки смешайте масло, выдавленный чеснок, мелко рубленную зелень, соль, перец и специи. В миску выкладывайте слоями: баклажаны, смажьте заправкой, затем перец, снова заправка. Повторяйте, пока не кончатся ингредиенты. Уберите в холодильник на 30 минут.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже приготовила печеные овощи по-грузински и отметила, что их можно подавать как закуску, салат или просто класть на хлеб. Любители острого могут в масляную заправку добавить острый перец.

