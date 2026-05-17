Даже горькая редиска превращается в лакомство: салат-закуска — промаринуется за 2 часа

Маринованная редиска — это быстрая, хрустящая закуска, которая превращает даже горькие плоды в настоящее лакомство.

Кисло-сладкий маринад с чесноком и укропом делает овощ сочным, пикантным и невероятно вкусным. Настаивается всего за 2 часа.

Для приготовления понадобится: 300 г редиски, 1 ч. л. соли, 1 ст. л. сахара, 3 ст. л. уксуса (9%), 2 зубчика чеснока, пучок укропа, 2 ст. л. растительного масла.

Рецепт: редиску нарежьте тонкими кружочками. Чеснок выдавите, укроп мелко порубите. В миске смешайте редиску, чеснок, укроп, соль, сахар, уксус и масло. Тщательно перемешайте. Накройте крышкой и уберите в холодильник на 2 часа (можно на ночь). Периодически встряхивайте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова попробовала приготовить закуску по этому рецепту и убедилась, что такая редиска получается более вкусной и сочной, чем битая. Тонко нарезанные кусочки действительно успели промариноваться за 2 часа. Вкус получился многогранный и сладковатый.

Ранее стало известно, как приготовить маринованные баклажаны — можно есть через 30 минут.

Проверено редакцией
Дарья Иванова
