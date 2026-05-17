«Баффало» разгромил «Монреаль» и сравнял счет в серии плей-офф НХЛ

Хоккеисты «Монреаль Канадиенс» уступили «Баффало Сейбрз» в шестом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча проходила в Монреале и завершилась триумфом гостей со счетом 8:3, сообщается на сайте лиги.

Первый период остался за хозяевами льда, однако затем хоккеисты «Баффало» полностью перехватили инициативу и забросили шесть безответных шайб в оставшееся игровое время. В составе победителей дублем отметился Джек Куинн, еще по одному голу отличились Расмус Далин, Джейсон Цукер, Зак Бенсон, Конста Хелениус, Тейдж Томпсон и Зак Метса.

У «Канадиенс» авторами голов стали Арбер Джекай, Джейк Эванс и молодой российский нападающий Иван Демидов. Для последнего точный бросок в этой игре стал знаковым карьерным достижением, несмотря на итоговую неудачу его клуба.

Демидов в возрасте 20 лет стал вторым самым молодым игроком в истории канадского клуба, кому удалось забить гол в потенциально решающем матче плей-офф НХЛ. Выше него в этом престижном рейтинге находится только легендарный Анри Ришар, установивший рекорд еще в сезоне-1955/56.

