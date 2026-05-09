Пас Дорофеева помог «Вегасу» разгромить «Анахайм» в матче плей-офф НХЛ

Голевая передача российского форварда Павла Дорофеева помогла «Вегасу» одержать победу над «Анахаймом» со счетом 6:2 в третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ. Главным героем встречи стал Митч Марнер, оформивший хет-трик.

Также у «Вегаса» отличились Ши Теодор, Брейден Макнэбб и Бретт Хауден. У «Анахайма» шайбы забросили Беккетт Сеннеке и Крис Крайдер. Дорофеев записал на свой счет результативную передачу. Теперь у российского нападающего 6 очков в текущем розыгрыше Кубка Стэнли — 4 гола и 2 передачи. Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу «Вегаса». Следующий матч команды проведут в ночь на 11 мая по московскому времени.

Ранее стало известно, что московский ФК «Родина» со счетом 2:0 обыграл ФК «Челябинск» в домашнем матче 33-го тура Лиги Пари (Первой лиги). Встреча прошла на «Арене Химки». Голы в составе хозяев забили Иван Тимошенко (25-я минута) и Артур Гарибян (87-я). На четвертой добавленной минуте Гарибян и защитник гостей Хетаг Кочиев получили красные карточки. После победы «Родина» набрала 65 очков и возглавила турнирную таблицу, обойдя «Факел».