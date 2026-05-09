День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 мая 2026 в 10:18

Пас Дорофеева помог «Вегасу» разгромить «Анахайм» в матче плей-офф НХЛ

«Вегас» обыграл «Анахайм» со счетом 6:2 в матче плей-офф НХЛ

Павел Дорофеев Павел Дорофеев Фото: Tomi Hänninen/Newspix24/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Голевая передача российского форварда Павла Дорофеева помогла «Вегасу» одержать победу над «Анахаймом» со счетом 6:2 в третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ. Главным героем встречи стал Митч Марнер, оформивший хет-трик.

Также у «Вегаса» отличились Ши Теодор, Брейден Макнэбб и Бретт Хауден. У «Анахайма» шайбы забросили Беккетт Сеннеке и Крис Крайдер. Дорофеев записал на свой счет результативную передачу. Теперь у российского нападающего 6 очков в текущем розыгрыше Кубка Стэнли — 4 гола и 2 передачи. Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу «Вегаса». Следующий матч команды проведут в ночь на 11 мая по московскому времени.

Ранее стало известно, что московский ФК «Родина» со счетом 2:0 обыграл ФК «Челябинск» в домашнем матче 33-го тура Лиги Пари (Первой лиги). Встреча прошла на «Арене Химки». Голы в составе хозяев забили Иван Тимошенко (25-я минута) и Артур Гарибян (87-я). На четвертой добавленной минуте Гарибян и защитник гостей Хетаг Кочиев получили красные карточки. После победы «Родина» набрала 65 очков и возглавила турнирную таблицу, обойдя «Факел».

Спорт
НХЛ
Хоккей
матч
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ применяли ударные дроны во время перемирия
«Страна у нас одна»: 101-летняя ветеран приняла поздравления с Днем Победы
Салют в честь Дня Победы на Камчатке попал на видео
В Анапе загорелся парк аттракционов
Стало известно, как подтвердить личность при потере паспорта за границей
Фицо заявил о возникновении нового «железного занавеса»
Вспышка хантавируса: что известно на 9 мая, андский штамм, теории заговора
«Вызывает уважение»: Путин похвалил Фицо за историческую правду
Ушаков: контакты Москвы и Вашингтона стали более активными
Путин дал Фицо важное обещание в сфере энергетики
Появились кадры, как россияне несут цветы к Вечному огню на Поклонной горе
Путин заявил, что ЕС и НАТО навязывают конфронтацию
Ушаков назвал клоунадой указ Зеленского о параде Победы в Москве
«Чуть-чуть полегче»: Путин поблагодарил Фицо за приезд в Москву
В Кремле ответили на вопрос о продолжении переговоров России, США и Украины
Жители Одессы несут цветы к памятнику Неизвестному матросу
Раскрыто, как ВС России отнеслись к перемирию в День Победы
ВСУ допустили 8970 нарушений режима прекращения огня
Сайты вне белого списка доступны в Москве с 13:00 мск
В Москве сняли все ограничения на движение транспорта
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.