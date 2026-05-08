«Родина» впервые прошла в Российскую премьер-лигу

«Родина» обыграла «Челябинск» и вышла в Российскую премьер-лигу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Московская «Родина» со счетом 2:0 обыграла «Челябинск» в домашнем матче 33-го тура Лиги Пари (Первой лиги). Встреча прошла на «Арене-Химки».

Голы в составе хозяев забили Иван Тимошенко (25-я минута) и Артур Гарибян (87-я). На четвертой добавленной минуте Гарибян и защитник гостей Хетаг Кочиев получили красные карточки.

После победы «Родина» набрала 65 очков и возглавила турнирную таблицу, обойдя «Факел» благодаря лучшему показателю личных встреч. Московский клуб также стал недосягаемым для «Урала», который идет третьим с 58 очками за два тура до окончания турнира.

Ранее футболисты столичного «Локомотива» одержали гостевую победу над «Оренбургом» в матче в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги. Встреча окончилась со счетом 1:0. Единственный гол на 70-й минуте забил Алексей Батраков.

До этого главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев заявил, что не полетит в Краснодар на ближайший матч Российской премьер-лиги. Он рассказал, что присоединится к команде после игры, если позволит состояние здоровья.

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Янковский, возвращение в кино, рождение сына: как живет Диана Пожарская
