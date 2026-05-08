«Родина» впервые прошла в Российскую премьер-лигу

Московская «Родина» со счетом 2:0 обыграла «Челябинск» в домашнем матче 33-го тура Лиги Пари (Первой лиги). Встреча прошла на «Арене-Химки».

Голы в составе хозяев забили Иван Тимошенко (25-я минута) и Артур Гарибян (87-я). На четвертой добавленной минуте Гарибян и защитник гостей Хетаг Кочиев получили красные карточки.

После победы «Родина» набрала 65 очков и возглавила турнирную таблицу, обойдя «Факел» благодаря лучшему показателю личных встреч. Московский клуб также стал недосягаемым для «Урала», который идет третьим с 58 очками за два тура до окончания турнира.

