17 апреля 2026 в 17:26

Главный тренер «Балтики» ответил, поедет ли на матч РПЛ в Краснодар

Талалаев заявил, что не поедет с «Балтикой» на матч РПЛ в Краснодар

Андрей Талалаев Андрей Талалаев Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев заявил, что не полетит в Краснодар на ближайший матч Российской премьер-лиги (РПЛ). В разговоре с «Чемпионатом» специалист рассказал, что присоединится к команде после игры, если позволит состояние здоровья.

На ближайший матч не еду. Но мы останемся в Краснодаре работать перед «Ахматом». Долечу туда, если снимут швы, — сказал Талалаев.

Специалист отбывает четырехматчевую дисквалификацию за спровоцированную массовую потасовку в матче 21-го тура РПЛ с ЦСКА (1:0). В начале недели Талалаеву провели операцию на желудочно-кишечном тракте.

Центральный матч 25-го тура РПЛ «Краснодар» — «Балтика» пройдет 19 апреля в 19:30 мск. Команда Мурада Мусаева лидирует в чемпионате с 53 очками, а коллектив Талалаева расположился на четвертой позиции с 44 баллами. В первом круге РПЛ команды сыграли вничью со счетом 1:1.

Ранее Масалитин заявил NEWS.ru, что в этом сезоне «Балтика» доставила очень много неприятных моментов лидерам чемпионата России по футболу. Экс-футболист не исключил, что команда Талалаева может отобрать очки у «Краснодара».

