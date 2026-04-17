Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
17 апреля 2026 в 12:08

Экс-футболист ЦСКА дал прогноз на матч «Краснодар» — «Балтика»

Экс-футболист Масалитин: «Балтика» способна отобрать очки у «Краснодара»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В этом сезоне калининградская «Балтика» доставила очень много неприятных моментов лидерам чемпионата России по футболу — «Зениту», «Спартаку», ЦСКА и «Локомотиву», заявил NEWS.ru экс-нападающий армейцев Валерий Масалитин. Он не исключил, что команда Андрея Талалаева может отобрать очки у «Краснодара».

В этом сезоне «Балтика» доставила очень много неприятных моментов нашим лидерам — «Зениту», «Спартаку», ЦСКА и «Локомотиву». Они будут играть неуступчиво. Я не исключаю, что «Балтика» может отобрать очки, — сказал Масалитин.

По мнению бывшего футболиста, результаты «Балтики» просели из-за дисквалификации тренера Андрея Талалаева и травмы форварда Брайана Хиля. По словам Масалитина, нападающий из Сальвадора может забить гол в каждом матче.

Конечно, это влияет. Своим окриком всегда можно игрока вернуть назад или подсказать, направить в нужное русло. Криком можно заставить футболиста выполнять свои профессиональные обязанности. Но на «Балтику» также влияет отсутствие Брайана Хиля, который всегда может забить гол и облегчить задачу «Балтики», — добавил Масалитин.

Матч «Краснодар» — «Балтика» пройдет 19 апреля в 19:30 мск. Команда Мурада Мусаева лидирует в чемпионате с 53 очками, а коллектив Талалаева расположился на четвертой позиции с 44 баллами.

Ранее экс-нападающий «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин заявил NEWS.ru, что лимит на легионеров в Российской премьер-лиге будет в дальнейшем ужесточен до пяти иностранных футболистов на поле. По его словам, сейчас в этом направлении делаются только первые шаги.

Спорт
ФК Краснодар
ФК Балтика
РПЛ
Кирилл Николаев
К. Николаев
Самое популярное
Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай
Семья и жизнь

Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай

Семья и жизнь

Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам

Общество

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.