Экс-футболист ЦСКА дал прогноз на матч «Краснодар» — «Балтика»

В этом сезоне калининградская «Балтика» доставила очень много неприятных моментов лидерам чемпионата России по футболу — «Зениту», «Спартаку», ЦСКА и «Локомотиву», заявил NEWS.ru экс-нападающий армейцев Валерий Масалитин. Он не исключил, что команда Андрея Талалаева может отобрать очки у «Краснодара».

В этом сезоне «Балтика» доставила очень много неприятных моментов нашим лидерам — «Зениту», «Спартаку», ЦСКА и «Локомотиву». Они будут играть неуступчиво. Я не исключаю, что «Балтика» может отобрать очки, — сказал Масалитин.

По мнению бывшего футболиста, результаты «Балтики» просели из-за дисквалификации тренера Андрея Талалаева и травмы форварда Брайана Хиля. По словам Масалитина, нападающий из Сальвадора может забить гол в каждом матче.

Конечно, это влияет. Своим окриком всегда можно игрока вернуть назад или подсказать, направить в нужное русло. Криком можно заставить футболиста выполнять свои профессиональные обязанности. Но на «Балтику» также влияет отсутствие Брайана Хиля, который всегда может забить гол и облегчить задачу «Балтики», — добавил Масалитин.

Матч «Краснодар» — «Балтика» пройдет 19 апреля в 19:30 мск. Команда Мурада Мусаева лидирует в чемпионате с 53 очками, а коллектив Талалаева расположился на четвертой позиции с 44 баллами.

