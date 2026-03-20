Стало известно наказание для Талалаева за драку в матче «Балтика» — ЦСКА

Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 марта 2026 в 14:17

РФС дисквалифицировал Талалаева на четыре игры за драку в матче «Балтика» — ЦСКА

Главный тренер ФК «Балтика» Андрей Талалаев и Кевин Андраде (Балтика) в матче 21-го тура российской Премьер-лиги (РПЛ) в Калининграде. Главный тренер ФК «Балтика» Андрей Талалаев и Кевин Андраде (Балтика) в матче 21-го тура российской Премьер-лиги (РПЛ) в Калининграде. Фото: Александр Подгорчук/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Российский футбольный союз (РФС) дисквалифицировал главного тренера калининградской «Балтики» Андрея Талалаева на четыре матча за драку с наставником ЦСКА Фабио Челестини в очном противостоянии. Помимо отстранения, Талалаев заплатит 300 тыс. рублей.

Тренер «Балтики» не сможет появляться на бровке в матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи», махачкалинского «Динамо», «Пари НН» и «Краснодара». Встреча против ЦСКА стала для Талалаева первой после прошлой дисквалификации — в ноябре 2025 года он был отстранен за неприличный жест в адрес скамейки «Спартака».

Матч между «Балтикой» и ЦСКА завершился победой хозяев со счетом 1:0. После финального свистка на поле произошла массовая потасовка с участием игроков и тренеров. Конфликт начался после того, как главный Талалаев выбил мяч на трибуны. Защитник ЦСКА Энрике Кармо толкнул его, что спровоцировало драку, в которую вмешался Челестини. ЦСКА впервые в истории проиграл четыре матча подряд в РПЛ.

Ранее экс-игрок ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев заявил NEWS.ru, что Челестини здорово навредил своей репутации в ходе потасовки против «Балтики». Ветеран назвал произошедшее ответной реакцией.

футбол
РПЛ
Андрей Талалаев
Балтика
дисквалификация
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист оценил шансы Лерчек засудить следователей по уголовному делу
Генерал объяснил затишье ВС России над центральными районами Украины
Одна необычная пара вступила в брак в Крыму
Четверо детей пострадали при взрыве газа в жилом доме
Москвичам рассказали, когда в столице полностью сойдет снег
Муж Ивлеевой влез в долги на 570 тыс. рублей из-за яиц и стройки
Российская бортпроводница разбила нос во время рейса из Коломбо в Москву
Военкор узнал о переброске элиты ВСУ к границе России
Что известно о последних днях жизни и смерти Филарета
Любивший деньги начальник колонии сам оказался за решеткой
Над Брянской областью сбили дрон самолетного типа
Специальный сервис поможет россиянам оценить готовность к домашним питомцам
Стало известно, как снижение ключевой ставки отразится на инфляции
Экс-тренер «Зенита» объяснил, почему команда не может забить с игры
Врач дала советы, как завершить пост без стресса для организма
Украинские дипломаты с легкой руки превратили Италию в «Ресбублику»
Мощное землетрясение произошло у берегов тихоокеанского государства
«А у нас есть Выборг!»: Милонов предложил отменить туры за границу
В РПЦ назвали ключевую причину раскола православия на Украине
Моряки атакованного газовоза «Арктик Метагаз» вернулись домой в Мурманск
Дальше
Самое популярное
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой
Общество

Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.