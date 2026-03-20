Стало известно наказание для Талалаева за драку в матче «Балтика» — ЦСКА РФС дисквалифицировал Талалаева на четыре игры за драку в матче «Балтика» — ЦСКА

Российский футбольный союз (РФС) дисквалифицировал главного тренера калининградской «Балтики» Андрея Талалаева на четыре матча за драку с наставником ЦСКА Фабио Челестини в очном противостоянии. Помимо отстранения, Талалаев заплатит 300 тыс. рублей.

Тренер «Балтики» не сможет появляться на бровке в матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи», махачкалинского «Динамо», «Пари НН» и «Краснодара». Встреча против ЦСКА стала для Талалаева первой после прошлой дисквалификации — в ноябре 2025 года он был отстранен за неприличный жест в адрес скамейки «Спартака».

Матч между «Балтикой» и ЦСКА завершился победой хозяев со счетом 1:0. После финального свистка на поле произошла массовая потасовка с участием игроков и тренеров. Конфликт начался после того, как главный Талалаев выбил мяч на трибуны. Защитник ЦСКА Энрике Кармо толкнул его, что спровоцировало драку, в которую вмешался Челестини. ЦСКА впервые в истории проиграл четыре матча подряд в РПЛ.

Ранее экс-игрок ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев заявил NEWS.ru, что Челестини здорово навредил своей репутации в ходе потасовки против «Балтики». Ветеран назвал произошедшее ответной реакцией.