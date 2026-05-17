Руководство Германии не может никак справиться с дефицитом топлива и ростом цен на него из-за обострившегося конфликта в Персидском заливе, заявил РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. По словам общественного деятеля, масштабный кризис на Ближнем Востоке крайне негативно отразился на всей европейской экономике, которая оказалась не готова к подобным шокам.

Общественный деятель отметил, что дефицит сырья сейчас отчетливо дает о себе знать в самых разных отраслях народного хозяйства. На розничных автозаправочных станциях по всей Германии ценники на бензин и дизель растут практически постоянно.

Власти по этому поводу ничего не сделали для выхода из ситуации, никакого решения нет, — подчеркнул Нимайер.

Ранее политик предупредил, что Германию ждет дефицит нефти из-за истощения запасов, которые были получены по нефтепроводу «Дружба». По его словам, нехватка энергоресурсов ожидается не позднее конца мая. Он также напомнил, что министр экономики и энергетики Германии Катарина Райхе еще в марте предупредила о риске серьезного дефицита горючего,