17 мая 2026 в 07:15

Кошатникам рассказали, как часто нужно обрабатывать питомцев от глистов

Зоопсихолог Капустина: обрабатывать кошек от глистов нужно раз в полгода

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Кошек необходимо обрабатывать от глистов не реже чем каждые шесть месяцев, заявила NEWS.ru зоопсихолог Светлана Капустина. По ее словам, даже если питомец не выходит из дома, его хозяин может случайно принести инфекцию с улицы на обуви.

Кошку нужно обязательно обрабатывать от глистов и паразитов каждый квартал. Если питомец совсем не выходит из дома, возможна обработка раз в полгода. Но она все равно необходима, так как источник заражения человек может невольно принести на обуви, — пояснила Капустина.

Ранее биолог Павел Глазков посоветовал комбинировать разные средства для защиты питомцев от клещей. Например, по его словам, можно сочетать таблетки со спреем или каплями на холку. Он подчеркнул, что медикаменты — самый надежный способ уберечь животное, а ошейники не всегда эффективны.

Ветеринарный врач Елена Фроленко ранее предупредила, что игры с лазерными указками могут вызвать стресс у кошек и собак. Кроме того, по словам специалиста, такие устройства могут навредить зрению питомцев.

Максим Кирсанов
Софья Якимова
