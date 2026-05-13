13 мая 2026 в 12:59

Биолог напомнил, как эффективно защитить питомцев от клещей

Биолог Глазков посоветовал комбинировать средства для защиты питомцев от клещей

Для эффективной защиты питомцев от клещей рекомендуется комбинировать соответствующие средства, например сочетать таблетки со спреем или каплями на холку, посоветовал в беседе с MIR24.TV биолог Павел Глазков. Он напомнил, что медикаменты считаются самым эффективным методом уберечь животное, а ошейники — наиболее ненадежным вариантом.

Как защитить своего любимца? Для выхода из дома можно сшить специальный костюм из тонкой ткани. Мы же надеваем собакам ботиночки? Так вот, перед прогулкой с собакой — надевайте на нее костюм из дышащей ткани. Клещ сквозь ткань не прокусывает. И это будет просто реальной физической преградой для него. Сшейте костюм из ткани белого цвета, тогда вам легче будет обнаружить клеща, — порекомендовал Глазков.

Он также призвал избегать прогулок с собакой в высокой траве, а также осматривать питомца каждый раз по возвращению домой. В парках лучше ходить по дорогам — так риск присасывания клеща снизится в разы.

Ранее ветеринар Марианна Онуфриенко заявила, что перед поездкой на дачу стоит проверить актуальность прививок питомца. Специалист подчеркнула, что также нужно регулярно обновлять защиту от клещей.

