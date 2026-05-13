Биолог напомнил, как эффективно защитить питомцев от клещей

Для эффективной защиты питомцев от клещей рекомендуется комбинировать соответствующие средства, например сочетать таблетки со спреем или каплями на холку, посоветовал в беседе с MIR24.TV биолог Павел Глазков. Он напомнил, что медикаменты считаются самым эффективным методом уберечь животное, а ошейники — наиболее ненадежным вариантом.

Как защитить своего любимца? Для выхода из дома можно сшить специальный костюм из тонкой ткани. Мы же надеваем собакам ботиночки? Так вот, перед прогулкой с собакой — надевайте на нее костюм из дышащей ткани. Клещ сквозь ткань не прокусывает. И это будет просто реальной физической преградой для него. Сшейте костюм из ткани белого цвета, тогда вам легче будет обнаружить клеща, — порекомендовал Глазков.

Он также призвал избегать прогулок с собакой в высокой траве, а также осматривать питомца каждый раз по возвращению домой. В парках лучше ходить по дорогам — так риск присасывания клеща снизится в разы.

Ранее ветеринар Марианна Онуфриенко заявила, что перед поездкой на дачу стоит проверить актуальность прививок питомца. Специалист подчеркнула, что также нужно регулярно обновлять защиту от клещей.