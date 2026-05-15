Сфера торговли в Германии столкнулась с массовыми протестами

Bild: в Германии проходит первая предупредительная забастовка в сфере торговли

В Германии началась первая предупредительная забастовка работников оптовой и розничной торговли, передает Bild. Акция затронула крупные торговые сети, склады и сотрудников в ряде федеральных земель.

Представитель профсоюза Verdi Даниэла Милутин заявила, что в розничной торговле в основном работают женщины, часто на неполной занятости. При текущем уровне цен зарплаты не всегда позволяют дотянуть до конца месяца, подчеркнули она.

Сообщается, что профсоюз требует повышения заработной платы на 7% или минимум на €225 (около 19 тыс. рублей) в месяц. Работодатели предлагают лишь увеличение на 3,5% в два этапа, при этом часть магазинов продолжает работать в обычном режиме.

Ранее в Берлине прошли массовые протесты, участники которых потребовали отставки канцлера Германии Фридриха Мерца. На улицы города вышли тысячи людей, выражая несогласие с политикой властей.

Кроме того, лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт заявила, что Мерц должен немедленно покинуть свой пост. По ее словам, в противном случае страну ждет катастрофа.

