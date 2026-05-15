Новосибирские строители устроили забастовку из-за невыплаты зарплаты

В Новосибирской области строители сузунской школы устроили забастовку из-за невыплаты зарплаты, сообщает «МК в Новосибирске». Работники не могут получить выплаты уже на протяжении двух месяцев.

Сообщается, что администрация муниципального округа, прокуратура и генеральный подрядчик подключились к решению проблемы. В результате переговоров с бастующими одна бригада вернулась к работе, заключив прямой договор.

В свою очередь, компания, работающая по договору с сотрудниками, заявляет, что причиной задержки стали неоплаченные счета от генерального подрядчика. Прокуратура начала проверку по факту невыплаты зарплаты.

Ранее сообщалось, что массовая забастовка пилотов и бортпроводников привела к отмене более 460 рейсов и коллапсу в работе немецкого авиаперевозчика Lufthansa. Основным требованием бастующих стало улучшение условий пенсионного обеспечения.