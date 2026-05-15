День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 мая 2026 в 16:20

Новосибирские строители устроили забастовку из-за невыплаты зарплаты

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Новосибирской области строители сузунской школы устроили забастовку из-за невыплаты зарплаты, сообщает «МК в Новосибирске». Работники не могут получить выплаты уже на протяжении двух месяцев.

Сообщается, что администрация муниципального округа, прокуратура и генеральный подрядчик подключились к решению проблемы. В результате переговоров с бастующими одна бригада вернулась к работе, заключив прямой договор.

В свою очередь, компания, работающая по договору с сотрудниками, заявляет, что причиной задержки стали неоплаченные счета от генерального подрядчика. Прокуратура начала проверку по факту невыплаты зарплаты.

Ранее сообщалось, что массовая забастовка пилотов и бортпроводников привела к отмене более 460 рейсов и коллапсу в работе немецкого авиаперевозчика Lufthansa. Основным требованием бастующих стало улучшение условий пенсионного обеспечения.

Регионы
Новосибирск
забастовки
строители
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Определена судьба матерившегося и подравшегося с врачами судьи
Погибшего в зоне СВО актера из «Чернобыля» похоронили в Омске
Выходцы из СССР оказались одними из самых богатых людей Британии
Способный вести разведку самолет заметили над Эстонией около границы с РФ
В ГД ответили, почему в ЕС активно начали искать переговорщика с Россией
Путин поручил Генпрокуратуре проверить защиту регионов от подтоплений
«Вероятность покушения»: украинские маги предрекли Зеленскому скорый конец
Лукашенко раскрыл, откуда в Белоруссию поступает две трети гумпомощи
Болельщикам дали ценный совет по покупке билетов на суперфинал Кубка России
Следствие просит заочно арестовать журналистку-иноагента Ларину
Стало известно, почему Жириновский с детства мечтал стать политиком
Знаменитую российскую поэтессу признали иноагентом
Ценник на черешню в одном из супермаркетов Москвы достигает 3 тыс. рублей
Освобождавший Курскую область участник СВО нашел жену в Судже
Талибы хотят отправить в Россию трудовых мигрантов
Обвиняемого в нападении с ножом на ребенка в Подмосковье взяли под стражу
Анализ ИИ показал, когда спасатели могут найти Усольцевых
Обмен с Киевом «205 на 205» и прорыв к Орехову: новости СВО к вечеру 15 мая
Арт-фестиваль «Русская Венеция» состоится в Ивановской области
Мужчина расстрелял полицейских из-за отсутствия прав
Дальше
Самое популярное
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Москва

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России
Общество

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.