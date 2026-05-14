Решение главы европейской дипломатии Каи Каллас отвергнуть кандидатуру бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера на роль посредника в переговорах с Россией стало «испанским стыдом», заявил экс-депутат бундестага Клаус Эрнст в своих социальных сетях. По его мнению, такой шаг доказывает стремление Запада к продолжению конфликта на Украине.

Ну конечно, кто бы сомневался, что Каллас и украинский посол в Германии отвергают экс-канцлера Герхарда Шредера в качестве посредника в украинском конфликте! Он ведь действительно мог бы чего-то добиться! Конфликт-то должен продолжаться! <…> Хорошо хоть, что ЕС и канцлер ничего не решают в его урегулировании. <…> Сплошной испанский стыд! — написал он.

Президент России Владимир Путин 9 мая назвал Шредера предпочтительной кандидатурой для диалога. Он подчеркнул, что Европа сама должна выбрать лидера, которому доверяет. В понедельник Каллас высказалась против Шредера, допустив, что сама могла бы стать переговорщиком от ЕС.

Ранее сообщалось, что выдвижение Каллас собственной кандидатуры на пост ключевого представителя Евросоюза для участия в будущих мирных переговорах между Москвой и Киевом столкнулось с серьезным недоверием со стороны лидеров ведущих государств ЕС. Западные аналитики полагают, что влиятельные политики не доверят столь критическую миссию эстонской чиновнице, известной своей жесткой и бескомпромиссной поддержкой украинской стороны.