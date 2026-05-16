16 мая 2026 в 07:33

Немецкий политик раскрыл, когда Германия останется без нефти

Политик Нимайер: Германию ждет дефицит нефти к концу мая из-за истощения запасов

Резервуары на нефтеперерабатывающем заводе в Германии
Германию ждет дефицит нефти из-за истощения запасов, которые были получены по нефтепроводу «Дружба», заявил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. По его словам, которые приводит РИА Новости, нехватка энергоресурсов ожидается не позднее конца мая.

Не позже конца мая у нас закончится нефть, которую еще успели получить по «Дружбе» для нефтеперерабатывающего завода в Шведте, — отметил Нимайер.

Политик также напомнил, что министр экономики и энергетики Германии Катарина Райхе еще в марте предупредила о риске серьезного дефицита горючего, с которым страна может столкнуться в мае. Он подчеркнул, что ФРГ продолжает двигаться именно к этой точке.

Ранее политолог Дмитрий Солонников отмечал, что Европейский союз хочет вести переговоры с Россией из-за дефицита нефти и газа. При этом, по его мнению, лидеры ЕС не откажутся от ранее озвученной цели нанесения стратегического поражения Москве.

До этого сообщалось, что Европа может столкнуться с дефицитом керосина, нефти и мазута. Как говорится в исследовании нидерландского банка Rabobank. Это произойдет, если Ормузский пролив останется закрытым до конца года.

