13 мая 2026 в 15:41

Европа рискует погрязнуть в «топливном дефиците» из-за блокады Ормуза

Европа может столкнуться с дефицитом керосина, нефти и мазута, говорится в исследовании нидерландского банка Rabobank. Это произойдет, если Ормузский пролив останется закрытым до конца года.

В случае, если Ормузский пролив останется закрытым в течение всего года, запасы топлива в Европе также истощатся, и существенное сокращение спроса — в особенности на керосин, нафту и мазут — станет неизбежным, — сообщается в исследовании.

В документе отмечается, что обострение ситуации вокруг Ирана и последовавшие ограничения в Ормузском проливе уже повлияли на поставки нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. Это, как считают аналитики, привело к росту цен на топливо и промышленную продукцию в ряде стран. Эксперты Rabobank полагают, что до конца мая Европе не грозит физическая нехватка топлива, однако вероятно дальнейшее повышение цен. Для Нидерландов основными последствиями могут стать ухудшение условий торговли, рост инфляции и снижение реальных доходов населения.

В исследовании также указывается, что наиболее серьезные последствия могут затронуть авиацию, логистику и отдельные отрасли агропромышленного комплекса, зависящие от авиаперевозок экспортной продукции.

Ранее пакистанский аналитик Международной ассоциации по фактчекингу Иштиак Хамдани Сайед заявил, что борьба за Ормузский пролив сегодня напоминает соперничество мировых держав в годы Второй мировой войны. По его словам, спустя почти столетие ситуация не изменилась: Ормузский пролив, Суэцкий канал и Кавказ остаются жизненно важными артериями мировой экономики.

