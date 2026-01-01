Новый год — 2026
01 января 2026 в 21:59

Российского хоккеиста признали лучшим новичком НХЛ в декабре

Российского хоккеиста Демидова из «Монреаля» признали лучшим новичком в декабре

Иван Демидов Иван Демидов Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Российский хоккеист Иван Демидов был признан лучшим новичком месяца по итогам декабря 2025 года в НХЛ. Спортсмен выступает за ХК «Монреаль».

Демидов набрал наибольшее число очков в прошлом месяце, забросив четыре шайбы и сделав 10 результативных передач в 14 матчах. Кроме того, российский хоккеист опередил остальных дебютантов по количеству ассистов.

Спортсмен был выбран клубом на драфте 2024 года под общим пятым номером. В текущем сезоне он уже успел принять участие в 39 играх регулярного чемпионата. Ранее форвард выступал за петербургский СКА.

Ранее российские хоккеисты Никита Кучеров и Кирилл Марченко вошли в тройку лучших игроков дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте лиги. Кучеров, нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг», получил звание второй звезды игрового дня, а Марченко из «Коламбус Блю Джекетс» — третьей.

До этого канадский форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби занял седьмое место в истории Национальной хоккейной лиги по количеству результативных передач. В матче против «Чикаго Блэкхокс» хоккеист совершил 1211-ю голевую передачу на льду. Игра завершилась со счетом 7:3.

хоккей
НХЛ
Монреаль
Россия
