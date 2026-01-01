Российского хоккеиста признали лучшим новичком НХЛ в декабре Российского хоккеиста Демидова из «Монреаля» признали лучшим новичком в декабре

Российский хоккеист Иван Демидов был признан лучшим новичком месяца по итогам декабря 2025 года в НХЛ. Спортсмен выступает за ХК «Монреаль».

Демидов набрал наибольшее число очков в прошлом месяце, забросив четыре шайбы и сделав 10 результативных передач в 14 матчах. Кроме того, российский хоккеист опередил остальных дебютантов по количеству ассистов.

Спортсмен был выбран клубом на драфте 2024 года под общим пятым номером. В текущем сезоне он уже успел принять участие в 39 играх регулярного чемпионата. Ранее форвард выступал за петербургский СКА.

